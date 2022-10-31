一名億萬富翁因烏戰自動放棄俄羅斯國籍

放棄俄國籍

億萬富翁奧列格·丁科夫（Oleg Tinkov）是近年來在金融科技領域取得巨大成功的在線銀行丁科夫 Tinkoff 的創始人，周一宣布，由於烏克蘭的衝突，他已經放棄了俄羅斯國籍，他強烈批評了烏克蘭的衝突。他寫道： 我不能也不想與一個與和平鄰國發動戰爭並每天殺害無辜人民的法西斯國家聯繫在一起。

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丁科夫先生在 Instagram 上寫道： “我已經決定放棄我的俄羅斯公民身份。我不能也不想與一個與和平鄰國開戰並且每天都在殺害無辜者的法西斯國家聯繫在一起”。 他補充說： “我希望其他着名的俄羅斯商人能夠效仿我，以削弱普京的政權及其經濟並最終擊敗它”。

他的信息附有俄羅斯領事館出具的證明其俄羅斯公民身份結束的證明照片。

奧列格·丁科夫再次寫道： “我討厭有普京的俄羅斯，但我喜歡所有明顯反對這場瘋狂戰爭的俄羅斯人！”奧列格·廷科夫再次寫道。

丁科夫先生是一位多姿多彩的億萬富翁，是 Tinkoff 銀行的創始人，該銀行發展迅速，在 2020 年自稱是俄羅斯第三大零售銀行，僅次於國有巨頭 Sberbank 和 VTB。它聲稱今天擁有大約 2000 萬客戶。

他曾在四月猛烈批評俄羅斯在烏克蘭的“荒謬”攻勢，呼籲西方人幫助結束這場“大屠殺”。這是當時一位俄羅斯商人發出的最強頭寸之一。

丁科夫先生應美國的要求於 2020 年在倫敦被捕，美國指控他逃稅。他後來被保釋並在倫敦接受白血病治療。他於 2020 年離開了 Tinkoff 銀行的首席執行官一職，後者這樣做的原因是與他反戰言論保持距離。