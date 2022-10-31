俄羅斯對烏克蘭多地能源設施大規模導彈攻擊

在俄羅斯國防部新聞處於 2022 年 10 月 31 日周一發布的這張照片中，一艘俄羅斯軍艦向烏克蘭的一個目標發射了一枚巡航導彈。

俄羅斯周一(31日)早上對烏克蘭多個地區的能源設施進行“大規模攻擊” 。“在遭到俄羅斯轟炸之後”，烏克蘭首都基輔的市長表示，至少聽到了五次爆炸聲，其中一些地區的電力和供水因此被切斷。

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烏克蘭總統府於周一早上(10 月 31 日)宣布，俄羅斯對烏克蘭多個地區的能源設施進行了“大規模襲擊”，兩天前，俄羅斯在克里米亞的艦隊遭到襲擊，莫斯科指責是烏克蘭在倫敦的幫助下發動的攻擊。

烏克蘭總統府顧問凱里洛·季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)指出， “俄羅斯恐怖分子再次對多個地區的能源系統設施發動大規模襲擊。”這名顧問還說：“一些導彈被防空系統擊落，而另一些則擊中了目標。”

周一早上，基輔的一部分地區沒有電和水。三天前發生過在克里米亞的俄羅斯艦隊遭到襲擊，對此，莫斯科指責是烏克蘭在倫敦的幫助下發動的攻擊。

根據法新社記者在烏克蘭首都基輔的現場報道，當地時間早上 8 點至 8 點 20 分，至少聽到了五次爆炸聲。

遭到俄羅斯攻擊後，基輔的一些地區停電停水,這是市長維塔利·克里琴科 指出的。他在當地媒體 Telegram 上發布信息聲稱，“在俄羅斯攻擊後，罷工之後，基輔部分地區缺水斷電。”

基輔10月10日及17日也曾遭到伊朗製造的俄羅斯無人機的攻擊，能源設施被轟炸到，導致前幾天來的斷電。

上周六上午，在克里米亞的Sébastopol 港灣停泊的俄羅斯軍艦和民船遭到襲擊，莫斯科指責是烏克蘭在倫敦的幫助下發動的攻擊。

發生這項港灣艦艇攻擊事件後，俄羅斯中止烏克蘭港口小麥的出口。而這對於世界糧食的供給是不可或缺的。