再有8名歐洲議會議員訪台 預定11月1日抵達

歐洲議會

2022年8月9日在回應中國的實彈演習後，台灣中華民國舉行降旗儀式

在中共20大落幕後地緣政治不確定性再度浮現的狀況下，8名歐洲議會議員預定11月1日抵達台灣訪問，其中2名議員去年就曾受到北京制裁。

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在代表團成員中，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以及荷蘭議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），早在去年初就因支持新疆人權議題被列入北京的制裁名單。

包瑞翰告訴美國政治新聞網站Politico歐洲版：“這將是一趟有非常實際目標的訪問。我們從台灣回來之後，將更清楚了解雙方的立法機構需要做些什麽。在我們實現目標之前，我們將持續不懈地努力。”

中央社引述說：“外交部表示，訪團將晉見總統蔡英文、會晤行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等，並探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。”

台灣中華民國外交部發布新聞稿指出，“對華政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議，在2020年6月所組成的民主聯盟，此次是IPAC首度組團正式訪台。

台灣中華民國外交部表示，中國在8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為借口，對台發動侵略性的聯合軍演威脅後，IPAC於9月在美國華府舉行大會，發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。

台灣中華民國外交部指出，這是繼法、德國會訪團及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以實際行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表示感謝。

來訪的8位議員來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭。