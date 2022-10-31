德國外長： 正考慮將伊朗革命衛隊列入恐怖組織名單

伊朗革命衛隊被列入恐怖組織名單

德國外長安娜萊娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）說，德國和歐盟正在考慮是否將伊朗革命衛隊列入恐怖組織名單。上個星期，德國宣布會在歐盟一攬子制裁措施之外對伊朗額外實施更加嚴厲的制裁。

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貝爾博克10月31日在接受德國一家新聞社採訪時說，“我們也在審視如何將伊朗革命衛隊列入恐怖組織名單。”

星期六，權力很大的伊朗革命衛隊的頭目侯賽因·薩拉米（Hossein Salami）警告說，當天是抗議者能上街遊行的最後一天，顯示安全部隊可能加強對全國各地的抗議活動實施鎮壓。

伊朗革命衛隊是受命保護國家伊斯蘭政治系統的伊朗軍隊一部分。它還控制着一個巨大的商業王國，在伊朗經濟幾乎所有領域都相當活躍。

自從22歲的庫爾德族女子阿米尼上個月死於道德警察囚禁之中以來，伊朗各地出現了抗議活動，對神職人員對國家的領導構成自1979年以來最大膽的挑戰。

德黑蘭指責對抗議活動表達過支持的那些國家干涉伊朗內政。

德國外長貝爾博克在接受採訪時還說，目前沒有為恢復伊朗核協議進行的任何談判。西方國家與伊朗曾達成那項核協議。

美國國務院已經在2019年4月將伊朗革命衛隊定性為外國恐怖組織。