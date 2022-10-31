美國：莫斯科讓糧食走廊非軍事化的要求是“敲詐勒索”

海上運送糧食線路

聯合國主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員格里菲斯（Martin Griffiths）回絕了襲擊塞瓦斯托波爾市的一架無人機是從烏克蘭外運糧食的民用船隻起飛的指控。俄羅斯軍方31日要求烏克蘭就糧食走廊非軍事化做出“承諾”。美方表示：莫斯科讓糧食走廊非軍事化的要求是“敲詐勒索”。

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針對襲擊俄無人機或從烏運糧船起飛的指控，協調員格里菲斯表示：10月29日俄羅斯黑海艦隊船隻遭襲擊時，海上糧食走廊沒有船隻。格里菲斯還補充說：走廊只是地圖上海上線路：當運送糧食的船隻不在該地區時，走廊沒有特殊地位。它沒有為進攻性軍事行動或防禦提供掩護或保護。

俄羅斯國防部報告稱，29日，烏克蘭第73海上特種作戰中心軍事人員在英國專家的訓練下，使用了9架無人機和7架無人艦艇對黑海艦隊的船隻和塞瓦斯托波爾的民用船隻進行了“恐怖襲擊”。

塞瓦斯托波爾市長表示，此次襲擊是自特別軍事行動開始以來，克里米亞半島上發生的“最大規模”襲擊。

30日，俄羅斯國防部根據從導航接收器內存中讀取的信息恢復結果，確定襲擊俄艦的海上無人艦是從烏克蘭敖德薩出動，且沿着糧食安全走廊移動。無人機則從烏方或西方國家所租用的民用船隻上起飛。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈當地時間10月29日表示，俄方已經致信聯合國秘書長古特雷斯，表示在烏克蘭武裝部隊此次襲擊的背景下，無法根據“烏克蘭糧食安全運輸倡議”保證民用船隻的安全。因此，從10月29日起，俄羅斯方面無限期地暫停該倡議。

此外，俄羅斯要求在10月31日召開聯合國安全理事會會議，討論烏克蘭無人機對俄羅斯艦隻和民用船隻的攻擊問題。