世界維吾爾代表大會指責朔爾茨訪華是無視數百萬維吾爾人遭受的苦難

將訪華

德國聯邦總理朔爾茨將於11月4日對中國進行正式訪問。這次訪問是自 2019 年以來歐洲領導人的首次訪問，也是執政近一年的舒爾茨（Olaf Scholz）重要一次外訪。

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他將由工業家陪同，如大眾汽車和化學公司巴斯夫的老闆，中國是德國的主要經濟夥伴，也是其強大汽車行業的重要市場。商界的陪同引起了德國多方的強烈批評。

世界維吾爾代表大會主席艾沙(Dolkun Isa)一直批評德國政府在新疆問題上不願公開批評中國。11月1日在柏林舉行的一次記者招待會上艾沙表示：在聯合國人權事務高級專員辦事處（人權高專辦）8月底的一份報告中提到該地區可能存在反人類罪後，德國總理還是決定前往北京“向習近平致敬，此種選擇是無視數百萬維吾爾人遭受的苦難。

這次訪問的日期也被認為是不合時宜，因為它是在習近平二十大獨攬大權後出訪中國。德國國際和安全事務研究所（SWP）研究員迪特爾（Heribert Dieter）對法新社記者表示：“自然，中國政治大國將能夠將總理的訪問作為其實施獨裁政策的正當理由”。

一些西方學者表示：德國總理舒爾茨還不如等到 11 月中旬在印度尼西亞舉行的20國集團國家元首會議時和西方夥伴一道與習近平保持溝通。

迪特爾認為：西方國家特別是美國和中國之間存在地緣政治衝突。朔爾茨此時選擇訪華明顯是希望繼續與中國保持密切關係。這就意味着，他要讓德國走自己的路。

德國總理朔爾茨的發言人赫布斯特里特（Steffen Hebestreit）回絕了這種說法。10月31日他表示：訪華之前諮詢過歐洲盟友，訪華時也不會迴避人權問題。

對德國總理來說，我們都無法迴避這個大國，因為中國將成為新興多極世界影響力最重要的國家之一。德國總理朔爾茨的發言人最近提醒說，減少經濟依賴的一種方法是使供應和直接投資來源多樣化。

對中國非常忠誠的大型集團現階段不願走這條路。近來， 歐洲最大化學廠商德國巴斯夫集團(BASF)的首席執行官布魯德米勒(Martin Brudermüller)警告不要和中國對立。

而德國外交和經濟部長都敦促不可綏靖，特別是在人權問題上。德國外長安娜萊娜·貝爾博克近來呼籲不要犯與俄羅斯相同的“錯誤” 。他還表示：

“我們不能再依賴一個不認同我們價值觀的國家”，由此我們還會冒着讓自己“在政治上容易受到勒索”的風險。