俄羅斯導彈轟炸如雨 烏克蘭攔截有功 基輔搶修水電

烏克蘭/俄羅斯

圖為一艘俄羅斯軍艦向烏克蘭一個目標發射巡航導彈。 2022年10月31日照片

俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭民用基礎設施大肆導彈轟炸，所炸之處均報告嚴重破壞結果。烏克蘭首都市長克里琴科今天上午說，在俄羅斯的導彈攻擊造成大規模停電的一天後，基輔全城的水電供應已經修復 。

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據法新社今天報道稱，在遭到俄羅斯軍隊導彈襲擊後，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）周二上午在電報群Telegram社交網絡上說，首都水和電的供應 "已經完全恢復了"。

周一上午俄羅斯對烏克蘭基礎設施發動大規模導彈打擊，使首都80%的居民斷水，並切斷了35萬個家庭的電源。

然而，基輔將繼續按計畫停電，因為在俄羅斯軍隊的野蠻轟炸之後，當地電力系統遭到極大破壞。周二上午基輔的防空警報再次響起。

據烏克蘭軍方稱，俄羅斯昨天發射了55枚巡航導彈、22枚S-300導彈和無人轟炸機，對烏克蘭全國進行了新一波打擊。俄羅斯軍隊打擊目標往往是烏克蘭能源基礎設施。

烏克蘭總統府顧問奧列克西-阿雷斯托維奇周二指控說，這些襲擊是俄羅斯聯邦軍隊在烏克蘭領土上最大規模的打擊之一。但他對烏克蘭的防空能力的提高表示歡迎，這意味着導彈破壞程度沒有那麼嚴重。

消息稱數量驚人的俄羅斯軍隊巡航導彈被烏克蘭軍隊攔截打下。

據烏克蘭當局稱，隨着冬季的臨近，俄羅斯上個月的襲擊摧毀了該國約三分之一的電力生產與儲容，烏克蘭當局一再敦促烏克蘭人儘可能地減少能源消耗。