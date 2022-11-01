德國總理訪中引議論紛紛 北京說啥？

德國/中國/朔爾茲

中國外交部發言人趙立堅今天說，德國總理朔爾茲這次訪問中國，兩國領導人將就中德、中歐關係、國際形勢深入交流，進一步鞏固中德政治互信，“這符合雙方利益”。在德國與歐盟，朔爾茲訪華則引發批評。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名邱國強自北京引述消息報道稱，中國外交部下午舉行例行記者會。趙立堅在回答中方對朔爾茲（Olaf Scholz）即將訪問中國有何期待的問題時，稱將鞏固中國與德國政治互信，符合雙方利益。

朔爾茲將於4日對中國進行正式訪問。

據趙立堅說，今年是中德建交50周年，中德是“全方位戰略夥伴”，朔爾茲這次訪問是新冠疫情發生以來，歐洲國家領導人首次訪問中國，也是朔爾茲就任總理以來首次訪問中國。趙立堅說，屆時中德兩國領導人將就中德關係、中歐關係、國際形勢和全球治理深入交流，進一步鞏固中德政治互信，深化中德合作，“這符合雙方利益”。

中央社稱，德媒報道朔爾茲不但將成為中共20大後首名訪中的西方國家領導人，他更將率領一支由德國知名跨國企業高管組成的“豪華陣容代表團”訪中。據德國媒體指出，最後確定12名德企代表將陪同朔爾茲訪中，其中包括大眾（Volkswagen）汽車、西門子（Siemens）總裁及默克集團（Merck Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、巴斯夫（BASF）執行長等人。