日媒：俄羅斯為扭轉戰局再打“糧食牌”

烏克蘭/俄羅斯

10月29日，俄羅斯國防部發布消息稱，已單方面暫停參與俄烏兩國於7月在聯合國和土耳其的斡旋下達成的經由黑海重新出口烏克蘭糧食的協議。歐美和烏克蘭認為，在對烏克蘭的軍事進攻中處於劣勢的俄羅斯正在通過自導自演糧食危機，使對方產生更大的動搖。

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據日本經濟新聞報道稱，俄羅斯為扭轉戰局再打“糧食牌”。針對俄羅斯暫停參與糧食協議，烏克蘭總統澤連斯基在29日晚上發表的視頻演講中批評說：“俄羅斯很明顯是意圖再次給非洲和亞洲帶來饑餓危機”。他訴稱9月以後俄羅斯的阻礙已經導致200萬噸以上的糧食出口停滯。美國總統拜登也於29日譴責說：“這將導致饑荒增加，可謂荒謬之極”，擔心俄羅斯的行為會對全球糧食價格產生影響。

俄羅斯就暫停糧食協議的原因解釋稱，29日早晨，在其佔領的南部克里米亞半島塞瓦斯托波爾軍港，烏克蘭軍隊使用多架無人機進行了“恐怖襲擊”。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克批評說，這是在製造“虛假恐怖襲擊”。

據該報道警告，暫時消退的糧食危機有可能會再次復燃。

俄羅斯對歐洲縮減了天然氣等能源供應，正在帶來能源危機和物價上漲。俄羅斯在軍事進攻方面的劣勢增強，普京政府被認為意在向歐美各國和烏克蘭施壓，促使俄烏衝突走向停戰。