歐盟內部市場專員：成員國對華應更加協調，而不是單獨行事

歐盟/德國/中國

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）10月31日表示，歐洲國家的政府和企業必須意識到中國是歐盟的競爭對手，他們在批准中國投資項目時不應該太天真。

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據路透社報導，布雷頓的此番評論似乎部分是在對德國發出信息，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）將於周五對華進行正式訪問。在過去幾年中，歐盟通過了一系列防禦性措施，旨在更好地控制來自外國國有企業的投資，包括來自中國的投資，以確保競爭對手不會獲得對歐盟的更多政治影響力。

儘管這筆交易引發爭議，德國內閣會議10月26日還是批准了中遠集團收購德國碼頭運營商漢堡港口與物流股份公司（HHLA）持有的漢堡港“福地”（Tollerort）集裝箱碼頭的24.9%股權。許多來歐盟國家的外交官則對朔爾茨政府的這一決定感到不解。

曾擔任法國經濟部長的布雷頓在採訪中表示，與最初涉及35%股份的收購方案相比，他“更喜歡”將“福地”碼頭的25%股份出售予中遠集團的決定。這一收購比例少於最初計畫的35%，也意味着作為“少數股東”的中遠集團將無法獲得漢堡港的運營決策權。在德國，24.9%的股份比例低於25%“有否決權的少數股權”的水平。

布雷頓警告說：“我們需要保持高度的警惕性”。布雷頓告訴路透社說，自從歐盟在2019年將中國認定為“合作夥伴、經濟競爭者和制度性對手”以來，歐盟已經採取了一系列措施，以用來阻止境外企業對歐洲關鍵基礎設施的投資。

布雷頓表示：“這取決於成員國如何使用這些措施並改變他們的行為”。朔爾茨將成為自新冠疫情爆發以來首次訪華的歐盟成員國領導人。法國和德國政府消息人士向路透社證實，法國總統馬克龍曾建議朔爾茨一起訪華，向北京發出歐盟團結的信號，並回應在他們看來中方對歐洲分而治之的企圖。但這些消息人士說，朔爾茨拒絕了馬克龍的提議。

在被問及朔爾茨的行程時，布雷頓說，歐盟成員國應該採取更加團結的方法。他說：“非常重要的是，成員國對中國的行為......以一種更加協調而不是單獨驅動的方式來改變，因為中國顯然希望我們這樣做。”

布雷頓說，歐盟對中方採取更加防禦性的做法是因為北京在新冠疫情初期所採取的態度，即中國當局利用各國對中國生產的諸如口罩等醫療器械的依賴來獲得外交籌碼。

布雷頓說：“我們不能忘記這一切，天真的時代已經過去。歐洲市場是開放的，（但）附有條件”。他在採訪中還警告那些被誘惑增加在中國投資的歐洲企業，在一個變得更加“專制”的國家，這樣做要承擔自己的風險。

德國化工企業巴斯夫公司此前表示，由於增長乏力、高能源成本和過度監管的三重負擔，將“永久”減少其在歐洲境內工廠的規模，並計畫改在中國擴張。布雷頓對此表示：“對於下這個賭注的公司來說，存在不確定性”。他補充說：“（將工廠）設在歐洲具有一個非常重要的優勢，包括法治、公司保護和知名度”。