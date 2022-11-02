民調：絕大多數民眾認為英國脫歐是一個錯誤

後悔脫歐的英國人佔多數

民意調查協會英國民意調查委員會主席、政治學家約翰·柯蒂斯周三表示，現在的民意調查顯示，絕大多數英國人認為英國脫歐是一個錯誤。這位專家在與記者會上表示，“英國脫歐現在可能處於自 2016 年 6 月以來的最低人氣”。2016年6月，英國全民公投決定“脫歐” 。

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選民隨後以 52% 的贊成票同意離開歐盟，最終的計票結果，支持脫歐選民票數17,176,006票，佔總投票數52%；而 48% 的選民希望留在歐盟。現在民意調查顯示，大約 43% 的受訪者認為英國脫歐是一個正確的決定；而 57% 的受訪者持相反意見。

柯蒂斯先生指出，自 2021 年秋季以來，這一趨勢已經變得更加明顯，當時英國卡車司機的短缺使得離開歐盟的成本變得明顯。

自今年年初以來，由於生活成本危機，支持英國脫歐的人和後悔離開歐盟的人之間的差距進一步擴大。然而，專家認為，現在說公眾輿論想要重新考慮 2016 年的投票結果還為時過早。

他指出，工黨反對黨似乎還沒有準備好在下一次立法選舉之前重新就歐盟成員國身份或共同市場展開辯論，以免嚇跑會支持他們的選民。

由於這些選舉將在兩年內舉行，執政的保守派在民意調查中掙紮了幾個月，陷入反覆的政治危機，自年初以來任命了他們的第三任總理蘇納克 。

柯蒂斯先生指出，蘇納克先生的到來在一定程度上阻止了民意“流血式”地下滑，但他們在民意調查中仍落後工黨 30 個百分點。

他還表示： “在金融危機期間，沒有一個執政的政府能夠在選舉中倖存下來。”因為蘇納克 (Rishi Sunak) 在唐寧街的前任麗茲·特拉斯 (Liz Truss) 以其經濟削減計畫稅和無資金支出在市場上引發了一場風暴。

約翰·柯蒂斯最後總結說： “他們已經失去了陣地，因為公眾輿論認為它不能再信任保守黨來領導這個國家”。