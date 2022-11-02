法新社：波蘭確認該國第一座核電站將由美國西屋集團建造

建核電站

面對法國電力公司EDF 和韓國水電與核電有限公司 KHNP 的競爭報價，波蘭總理莫拉維茨基 (Mateusz Morawiecki) 周三宣布，美國西屋集團將斥資約 400 億美元在波蘭建造第一座核電站，波蘭政府已正式支持這一能源合作。

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波蘭總理莫拉維茨基在推特上寫道：對於第一個項目，“我們選擇了美國技術。這是最先進和最安全的技術。在決定中，我們指出了我們的合作夥伴，他是美國西屋公司”。總理說，投資的財務方案條款尚未確定。

波蘭核電公司確定首座核電廠廠址是波蘭北部波美拉尼亞地區的Lubiatowo-Kopalino，將於2033年投入使用。

今年10月底，美國副總統哈里斯和美國能源部長詹妮弗·格蘭霍爾姆舉行了會談。會談後，波蘭總理已經表示：波蘭已經選擇了美國西屋電氣公司作為其核能合作夥伴。莫拉維茨基稱：“一個強大的波蘭-美國聯盟保證了我們聯合倡議的成功。”

哈里斯隨後回復莫拉維茨基稱，美國和波蘭的這一合作，對於應對氣候危機、加強歐洲能源安全以及深化美波戰略關係都是有益的。格蘭霍爾姆則表示，這個耗資400億美元的項目將為美國工人創造或維持超過10萬個就業崗位，“這是加強我們與波蘭關係、為子孫後代創造能源安全方面邁出的一大步”。