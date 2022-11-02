建核電站

法新社：波蘭確認該國第一座核電站將由美國西屋集團建造

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La Pologne choisissait Westinghouse pour la première partie de son projet nucléaire de 40 milliards de dollars
La Pologne choisissait Westinghouse pour la première partie de son projet nucléaire de 40 milliards de dollars © AFP
作者： 法廣
3 分鐘

面對法國電力公司EDF 和韓國水電與核電有限公司 KHNP 的競爭報價，波蘭總理莫拉維茨基 (Mateusz Morawiecki) 周三宣布，美國西屋集團將斥資約 400 億美元在波蘭建造第一座核電站，波蘭政府已正式支持這一能源合作。

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波蘭總理莫拉維茨基在推特上寫道：對於第一個項目，“我們選擇了美國技術。這是最先進和最安全的技術。在決定中，我們指出了我們的合作夥伴，他是美國西屋公司”。總理說，投資的財務方案條款尚未確定。

波蘭核電公司確定首座核電廠廠址是波蘭北部波美拉尼亞地區的Lubiatowo-Kopalino，將於2033年投入使用。

今年10月底，美國副總統哈里斯和美國能源部長詹妮弗·格蘭霍爾姆舉行了會談。會談後，波蘭總理已經表示：波蘭已經選擇了美國西屋電氣公司作為其核能合作夥伴。莫拉維茨基稱：“一個強大的波蘭-美國聯盟保證了我們聯合倡議的成功。”

哈里斯隨後回復莫拉維茨基稱，美國和波蘭的這一合作，對於應對氣候危機、加強歐洲能源安全以及深化美波戰略關係都是有益的。格蘭霍爾姆則表示，這個耗資400億美元的項目將為美國工人創造或維持超過10萬個就業崗位，“這是加強我們與波蘭關係、為子孫後代創造能源安全方面邁出的一大步”。

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