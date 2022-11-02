波蘭在與俄羅斯飛地加里寧格勒的邊界上建牆

波蘭/白俄羅斯/俄羅斯

波蘭國防部長周三宣布，波蘭將在與俄羅斯飛地加里寧格勒的邊界上建造一道高牆屏障，以防止俄羅斯非法移民越境。波蘭指控是由俄羅斯策畫的從加里寧格勒非法越境湧向波蘭。

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波蘭稱要在與俄羅斯飛地加里寧格勒的邊界上建立了一道屏障。法新社說，波蘭已經在與俄羅斯盟友白俄羅斯的邊境上設立了牆籬。波蘭指責白俄羅斯政權放行尋求進入歐盟的移民。白俄羅斯對此予以否認。

在俄羅斯啟動從中東和北非到加里寧格勒的航班後，波蘭官員稱，"波蘭決定採取行動，加強與加里寧格勒飛地邊界的安全。波蘭官員Mariusz Blaszczak告訴記者："我們正在那裡開始建造一個臨時牆籬屏障。據他說，該障礙物將包括三個平行的有刺鐵絲網，高2.5米，寬3米，以及電子預警設備。他堅稱，"從今天起"，210公里長的陸地邊界的建牆工程正在開始。

為了防止波蘭認為是俄羅斯和白俄羅斯之間針對它的 "混合戰爭 "的移民危機，華沙於2021年9月在其與白俄羅斯的邊界上設置了一個寬約3公里、長約400多公里的隔離機制區域。

這一區域對所有非波蘭居民人員關閉，包括協助移民的波蘭非政府組織成員和記者。不過這一措施於去年7月取消。當地邊境仍然禁止接近邊界200米以內的地方，現在邊界由5米高的金屬圍欄牆籬保護，隔離設置正在配備攝像頭和運動探測器。

儘管波蘭有驅回的常規做法，但在波蘭與白俄羅斯邊境工作的邊防人員和非政府組織每天都會報告大約100起非法穿越波蘭-白俄羅斯邊境的事件，這些越境企圖的人主要是來自中東的移民。