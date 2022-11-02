由殺貂引發丹麥提前大選 現首相議席反而過半喜極而泣

丹麥/選舉

梅特·弗雷德里克森是丹麥卸任首相，但在剛剛結束的議會選舉中，她所在的政黨拿下了議會過半數的席位，哪怕只有一席之多，弗雷德里克森不僅可以繼續執政，而且還可以無需其他黨派聯合而獨立組閣。弗雷德里克森今天會見支持者，除了感謝，她直說很開心。

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據本台報道稱，丹麥中間派的溫和黨本來有可能贏得選舉，但最後3%的選票計票使選舉結果翻盤。即將離任的首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）的陣營贏得了多數，而不需要中間派的幫助可以自己組閣。

本台在斯德哥爾摩的記者卡洛塔-莫特奧稱，左翼黨團僅以一個席位之多過半數獲勝。在總席位為179的議會中奪有90個議席，正好是個神奇的數字，這要歸功於來自丹麥自治領土、法羅群島和格陵蘭島的三區救命的選票相助。社會民主黨首相弗雷德里克森帶着一句大大的 "謝謝 "和眼裡的淚水，祝賀她的政黨勝選。

儘管她不再需要溫和派的16名議員的支持，弗雷德里克森宣布，她仍然計畫多色彩政治光譜組建政府。溫和派是排名第三的中間派政黨，其領導人拉爾斯-洛克-拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）直到最後一刻還充當著造王者的角色。因此，在弗雷德里克森的演講中，以民族團結的名義，她向中間派伸出了手，但也向中右翼的自由黨伸出了橄欖枝，她這是冒着疏遠極左翼盟友的風險。

雖然移民不再是一個爭論的問題，所有政黨都同意採取更嚴厲的移民政策，但在競選期間使他們相互對立的問題可能會成為談判的核心，例如如何修復防疫系統或應對通貨膨脹，而通貨膨脹正處於40年來的最高水平。

據法新社說，丹麥這場提前大選竟然是因撲殺水貂的危機而起。丹麥當局2020年11月在憂心新冠病毒變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐弗雷德里克森社會民主黨（Social Democrats）少數政府的一個小黨揚言，除非弗雷德里克森宣布舉行提前大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。