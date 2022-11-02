葡萄牙要結束投資移民簽證 或斷了中俄富人一條路

葡萄牙/“黃金簽證”

葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔（Antonio Costa）周三表示，葡萄牙可能會取消其賦予富裕外國人居留權的“黃金簽證”計畫，並表示這項已有 10 年歷史的計畫已經發揮了作用。

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葡萄牙總理今天說，葡萄牙可能會取消“黃金簽證”。而“黃金簽證”備受批評。非歐盟國家居民以投資獲取居留授權，俗稱黃金簽證計畫，此計畫在葡萄牙因推高房價和租金而受到嚴厲批評，歐盟委員會呼籲結束此類國家層級計畫.

在葡萄牙，它吸引了主要來自中國、巴西和南非的外國人，“黃金簽證”引來多達65億歐元投資，其中大部分資金用於房地產。今年的規則發生了變化，葡萄牙要求將投資從大城市炙手可熱的房地產市場轉向人口稀少的地區。

在歐洲最大的科技盛會裡斯本網絡峰會上，總理科斯塔表示，葡萄牙提供的幾個簽證計畫目前正在重新評估，黃金簽證就是其中之一。科斯塔告訴記者：““黃金簽證”可能已經履行了它必須履行的職責，目前，不再有理由保留它了”。

但他說，評估完成後將宣布正式決定。

科斯塔表示，葡萄牙希望繼續保持吸引力，其中一個例子是其最近頒布的法律，該法律於周一頒布，創造了所謂的數字游牧民族簽證。它讓從遠程工作中獲得高月收入的外國人可以在葡萄牙生活和工作一年。

路透社說，歐盟委員會已呼籲歐盟各國政府終止向投資者出售公民身份的國家級計畫，歐盟長期以來一直認為這是一種安全風險。由於擔心俄羅斯非法資金流入，就在俄羅斯入侵烏克蘭導致西方對莫斯科實施前所未有的制裁之前，英國於 2 月取消了為富有投資者提供的黃金簽證。