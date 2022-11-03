俄召見英國大使 指控參與黑海艦隊襲擊

軍事

俄羅斯指控英國參與襲擊其黑海艦隊，11月3日召見英駐俄羅斯大使布朗涅特（Deborah Bronnert），令她前往俄外交部說明。

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路透社報導，俄控訴其黑海艦隊遭到的攻擊，是在英國海軍專家的領導下進行的，同時更指英國就是“北溪管線”爆炸的兇手，英國駁斥這一說法。英大使布朗涅特被俄羅斯外交部召見後，莫斯科舉行了一場抗議英國的活動。

俄羅斯說，世界五個核大國“處於武裝衝突的邊緣”，同時指責西方鼓勵了“挑釁”的行為。俄羅斯外交部周三在一份聲明中聲稱，避免核衝突是其首要任務。聲明稱，俄羅斯擔心五個核大國“處於直接武裝衝突的邊緣”，西方必須停止“鼓勵使用大規模殺傷性武器的挑釁，這可能導致災難性後果”。莫斯科表示，它支持1月份與美國、中國、英國和法國共同發表的聯合聲明，申明各國對避免核戰爭負有共同責任。

9月，普京表示俄羅斯準備使用“一切可用手段”保衛其領土完整，並說自己“不是在虛張聲勢”。

近日，俄羅斯一再稱烏克蘭計畫在烏領土上使用“臟彈”（放射性擴散裝置，縮寫為RDD)，西方迅速駁斥了這一說法。美國及其盟友指責莫斯科做出“明顯虛假的指控”，是在為升級戰爭創造借口。