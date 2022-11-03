俄羅斯要求調查美國與烏克蘭開發生物武器 安理會拒絕 中國贊成 美國諷只有北京“上當”

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安全理事會拒絕了一項由俄羅斯起草的決議，該決議要求對莫斯科指控的美國參與烏克蘭的生物武器開發進行調查。安理會對此巨大分歧。5個常任理事國中，美國，法國，英國投票反對，俄羅斯與中國投票贊成。10個非常任理事國全部投棄權票。俄羅斯議案遭否決。表決後美國大使說，這項決議案是 "俄羅斯欺騙和謊言的一個裡程碑，除了中國，沒有人上當"。

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烏克蘭開發生物武器？聯合國安全理事會拒絕俄羅斯對此調查請求。據法新社報道稱，俄羅斯上周正式要求聯合國對這些指控進行調查，自其在烏克蘭的攻勢開始以來，它經常提出這些指控。

但俄羅斯在周三付諸表決的決議只獲得了兩張贊成票（俄羅斯和中國），三張反對票（擁有否決權的法國、美國和英國），安理會的10個非常任理事國全部棄權。

俄羅斯的案文要求 "設立一個由安全理事會所有成員組成的委員會，調查針對美國和烏克蘭的指控"，調查它們在禁止發展、生產和使用生物武器的《公約》下的義務。俄羅斯副大使德米特里-波利安斯基對投票結果表示遺憾，譴責西方國家的態度，這些國家 "已經證明規則不適用於他們"。他還說，"這就是通常的殖民主義心態，我們已經習慣了，我們甚至不感到驚訝，"他警告在11月28日至12月16日在日內瓦舉行的《生物武器公約》審查會議上，俄羅斯還會再次要求討論這個問題。

美國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德回答說：“美國對這項決議投了反對票，因為俄羅斯議案是基於錯誤的信息、不誠實、不真誠和完全不尊重 "安全理事會。”美國大使說，這項決議是 "俄羅斯欺騙和謊言的一個裡程碑"，"除了中國，沒有人上當"。

法新社說，美國和烏克蘭上周已經斷然拒絕了俄羅斯的指控，美國稱這些指控是 "純粹的發明"。

聯合國裁軍事務副高級代表阿德吉-埃博說，聯合國不知道烏克蘭有生物武器計畫，也沒有調查的任務或調查的技術能力。