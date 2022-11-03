國際原子能署報告：在烏克蘭沒有查到任何臟彈證據

烏克蘭/俄羅斯/臟彈

烏克蘭布卡發現的一個雙手被綁在背後的男子的屍體。 2022年4月3日 照片

國際原子能機構（IAEA）周四表示，該機構在應烏克蘭要求檢查的三個地點 "沒有發現任何未申報的核活動跡象"。俄羅斯指責烏克蘭抹去了準備 "骯髒炸彈 "的證據。

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據法新社今天報道稱，聯合國屬下的國際原子能機構負責人拉斐爾-格羅西在一份聲明中說：“我們對迄今掌握的結果進行的技術和科學評估表明，在這三個地點沒有未申報的核活動或材料的跡象。”格羅西補充說："我們將儘快報告環境取樣的結果。"

法新社說，格羅西指的是原子能機構視察員所取的樣品。

在對基輔核研究所、Jovti Vody的一家採礦廠和Dnipro的一家工廠進行檢查之前，烏克蘭曾書面請求派遣國際原子能署IAEA小組。

據聯合國國際原子能署機構的聲明說：“在過去的幾天里，視察員能夠開展國際原子能機構計畫的活動，並且能夠不受阻礙地進入這些地點。”

俄羅斯指責烏克蘭準備對俄羅斯軍隊使用 "臟彈"，但烏克蘭懷疑俄羅斯自己想使用這樣的炸彈，並試圖指責烏克蘭並嫁禍，以便為莫斯科使用核武器作辯護，因為俄羅斯軍隊在烏克蘭東部和南部正在失去陣地。

法新社說，臟彈 "是一種常規炸彈，周圍置有放射性、生物或化學材料，在爆炸時擴散。

俄羅斯總統普京上周要求國際原子能機構儘快檢查烏克蘭的核基地。