土耳其宣布六艘滿載糧食貨輪已離開烏克蘭港口 澤連斯基致謝協助

在一個霧蒙蒙的早晨，包括一部分黑海穀物協議的商船正等待通過博斯普魯斯海峽 伊斯坦布爾2022年10月31日

土耳其國防部周四(3日)上午宣布，六艘滿載小麥等穀物的糧食貨輪已離開烏克蘭港口 。一天前，俄羅斯宣布重返 7 月在土耳其和聯合國主持下籤署的一項國際協議。

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六艘滿載着小麥等穀物的糧食貨船已經離開烏克蘭港口，這是土耳其國防部周四上午宣布的。這些船隻，將會使用黑海安全的人道主義走廊，儘管俄烏之間的衝突持續發生，但該走廊已經使烏克蘭當局能夠出口 970 萬噸的穀物和其他農產品。

烏克蘭總統澤倫斯基2日向土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表達感激，感謝埃爾多安在俄羅斯退出具里程碑意義的黑海穀物物出口協議後，出手相救。

俄羅斯10月29日宣布暫停參與由土耳其和聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，指控烏方不當利用這條安全運輸走廊來攻擊俄國在克里米亞（Crimea）的船艦，基輔當局則斥俄方的說法是退出協議的“”不實藉口” 。

土耳其方面努力協助恢復這份7月間簽署的協議後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日推文表示，他在電話中“感謝了埃爾多安積極投入維護這份運谷協議”。

這份協議對於緩解俄羅斯入侵烏克蘭所引發的全球糧食危機來說至關重要。