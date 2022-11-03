布雷東提醒面對中國歐洲市場不要過於幼稚

政治

歐盟內部市場專員布雷東(Thierry Breton)在德國總理朔爾茨訪華前一天接受路透社記者專訪。布雷東對朔爾茲批准中資購買漢堡港碼頭股份表示了他的看法。他對路透社記者表示：他更加喜歡批准中遠集團收購漢堡港24.9%的股權，這比最初的35%要好得多。但他也表示：我們必須高度警惕，“幼稚的時代已經結束”。

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布雷東還表示：不能總有一種慣性，以前怎麼做現在還可以這樣做，這是不行的。

歐盟內部市場專員布雷東還表示：自歐盟委員會（European Commission）於2019年3月將中國定義為制度性對手“systemic rival”以來，歐盟有權阻止中國公司對被視為具有戰略意義的基礎設施的投資。

他還表示：各國在一個更加協調的框架內而不是單獨地改變他們對中國的行為是非常重要的，因為中國顯然繼續希望這樣做。

據路透社的消息：馬克龍曾向舒爾茨建議他們一起去北京，以向中國發出歐洲團結的信號，但德國總理拒絕了法國總統的提議。

布雷頓（Thierry Breton）認為，北京通過所謂的“面具外交”利用歐洲人在新冠疫情期間對中國的依賴。 他還表示：所有這些元素，我們不能忘記。他強調說。 幼稚的時代結束了。 歐洲市場是開放的，但它是受條件限制的”。

布雷東還向希望在一個日益“專制”國家增加投資的歐洲公司發出警告。 布雷頓 (Thierry Breton) 認為：“下這種賭注的公司要面臨不確定性。 總部設在歐洲有一個非常重要的優勢：有法治的國家可以保證企業有安全性”。