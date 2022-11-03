訪華受批評 朔爾茨強調與中國“直接對話”的重要性

朔爾茨訪華

德國總理朔爾茨即將啟程前往中國，在接受媒體訪問時為受到批評的訪華行程辯護，強調“與中國直接對話”的重要性。美國國務卿布林肯周三抵達德國，參加在德國西部明斯特舉行的G7 集團外長會議。法新社報道，布林肯與德國外長會晤時時，或會談到朔爾茨訪華的議題。

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朔爾茨將在中國停留不到一天的時間，但他是2019年以來第一位訪問中國的歐洲領導人，也是在習近平二十大上確立了連任第三屆中國最高領導人地位後去北京的首位西方領導人。在西方因靠近俄羅斯及其涉嫌侵犯人權而對北京採取強硬立場之際，這次訪問引起了廣泛的批評。 朔爾茲將由大眾汽車公司和巴斯夫等公司領導陪同前往北京，由於北京依然實施嚴厲的清零政策，他將在一天內會見習近平主席及總理李克強。

為了回應批評聲，朔爾茨周三在接受德國媒體《法蘭克福彙報》採訪時表示，在符合德中雙方利益的情況下，尋求合作，但德方不會忽視”爭議“。

朔爾茨在採訪中列出了他打算與中方討論的各種 "爭議問題"， 其中包括 "尊重公民和政治自由以及少數民族的權利"，如新疆的穆斯林維吾爾族；他還提到了 "台灣周邊的緊張局勢"，他說："德國像美國和其他許多國家一樣，遵循一個中國政策。" 但這也意味着“改變現狀只能通過和平方式和雙方協議來完成。”

關於烏克蘭戰爭，朔爾茨強調"中國作為聯合國安理會常任理事國的特殊責任"。 他敦促北京 "向莫斯科明確表達對《聯合國憲章》及其原則的尊重"。他還對德國和中國之間的經濟關係缺乏對等性表示遺憾，包括在公司的市場准入、許可證、知識產權保護方面，雙方的差距非常大。

朔爾茨呼籲北京就其環境政策做出努力："如果中國不採取堅決的減排行動，我們就無法贏得應對氣候變化的戰鬥。“

朔爾茨為他前往中國的決定和“直接對話”的重要性辯護。他特別提到了最近鞏固了習近平主席權力的中國共產黨 二十大，並承認“今天的中國與五、十年前不同”，朔爾茲說：“如果中國發生變化，我們與中國的關係也必須發生變化。”

法新社報道，周三晚上抵達德國的美國國務卿布林肯與德國外長貝爾博克在周四會晤時將討論這個問題。 七國集團G7（美國、加拿大、日本、法國、英國、意大利、德國）外交部長會議將於周四和周五在德國西部城市明斯特（西部）舉行。

華盛頓方面尤其對朔爾茨訪華不看好，儘管一位美國高級外交官周三向記者保證："一些年來，面對中國帶來的挑戰，我們和歐洲人之間的立場一直是一致的。”

美國特別關注中國在德國北部漢堡港口碼頭的投資，並向柏林施壓以限制其出售的股份。一位不願透露姓名的美國官員保證，美國大使館非常明確地傳達了一個事實，即強烈建議（漢堡港）沒有中方的控股”。

報道稱，中國中遠集團將只能收購德國漢堡港口與物流股份公司（ HHLA） Tollerort 集裝箱碼頭不到 25%”的股份，而不是最初的目標 35%。