北海天然氣開採平台在英國成為裝置藝術作品，強化環境與氣候意識

生態

北海退役的天然氣開採平台成為英國濱海韋斯頓 （ Weston-Super-Mare）的公共藝術景觀，取名“看怪獸”（ See Monster ）。這是2022年英國耗資 1億2千萬英鎊的“無封閉”（ Unboxed ）全國性公共創意活動的10個項目之一， 由英國各級政府參與支持。9月24日開幕的展覽原定於明天11月5日結束， 展覽的主辦方決定再為觀眾開放15天時間，順延到11月20日結束。

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“看怪獸” 是一個35高， 重450噸的大型裝置。 原來是北海開採天然氣的平台，在“無封閉”創意活動里，它被運到濱海韋斯頓，改裝成一個有9米高的樹木盆景，10米高瀑布瀑布，由風能和太陽能設備，風動雕塑和滑梯組成的藝術裝置。

風能和太陽能， 作為清潔能源用來灌溉巨型盆景。 風能也用來驅動代表日和月的兩件雕塑作品的運轉。

這件裝置作品引起很多的社會性討論。參與裝置建設的氣候學家艾拉吉博特博士說， 我們知道依賴化石燃料對我們的負面影響，但是對於怎麼樣改善我們的局面卻沒有那麼了解。這件作品提醒我們，我們的工業歷史是怎麼樣造成了我們的氣候現狀，而我們又能怎麼樣通過象重新利用石油和天然氣開採平台這樣的方式來改造我們的未來。

“看怪獸”裝置項目的藝術總監Patrick O’Mahony表示，從藝術的角度來講，我們知道我們要討論什麼，我們要討論再利用的議題，我們要討論可再生能源，我們要討論氣候與英國的文化認同，接下來的問題是怎麼來組織我們的議題， 來組織我們的要說的話，什麼辦法才是有意義的，藝術性的，最刺激的，觸動人的辦法。最後我們找到了“看怪獸”這個世界最大的天然氣平台再利用改造裝置來表達我們的思想。

“無封閉”（ Unboxed ）的項目總監Sam Hunt說，“看怪獸”走進了濱海韋斯頓的心裡， 是為當地人創作的，是和當地人一起創建的。Patrick O’Mahony補充說，在英國， 人民的聲音是驅動藝術，驅動政府的力量。