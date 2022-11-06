德國《經濟周刊》：德國外交政策搖擺不定

德國/歐洲

德國媒體繼續分析朔爾茨（Olaf Scholz）總理訪華的表現和效果。朔爾茨為自己的訪華之行做了辯護。

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據《法蘭克福彙報》報道，朔爾茨總理回國一天後即周六便為他的訪華之行做了辯護。他說，中國領導層贊成他的立場，即不允許在烏克蘭戰爭中使用核武器。他說：“就為了這一點，這趟旅行就值了。”朔爾茨在社民黨柏林周六的辯論會上還說，重要的是要在未來減少對中國的依賴。即便是在20年或30年內，與中國出現齟齬時，德國也應繼續保持行動能力。這就是為什麼要讓貿易多樣化，加強與日本或韓國的貿易，同時也加強與越南或印尼等國家的貿易。這些都將在德國政府目前正在制定的對華戰略中得到體現。但退出中國不是個好主意。

德國N-TV電視台的印象是，總理是換了個新的，但他的對華戰略並沒有新東西。人們看不到擺脫危險的對華依賴的跡象。

《明鏡》周刊的印象是：朔爾茨執拗地干他覺得該乾的事。別人說什麼，他都無所謂。人們對他的訪華之行提出批評，他幾乎不能理解。

德國廣播電台發表評論說，朔爾茨的單獨行動在歐洲引起不滿。如果朔爾茨攜法國總統馬克龍，而不是攜德國經濟代表團訪華，那將是歐洲團結的標誌。朔爾茨單獨訪華是一個錯誤。朔爾茨訪華給人留下的最深刻印象是，他拒絕了法國總統馬克龍共同訪華的建議。

《南德意志報》認為，朔爾茨在北京至少說了該說的話。他在北京公開談及烏克蘭戰爭、台灣和對外封鎖話題。但人們不能期待這些話語會產生效果。

德國《經濟周刊》得出的印象是，朔爾茨在從事地緣戰略，但是是作為市長和經濟律師，只是偶爾也作為德國總理在做這件事。這樣做是行不通的。德國的外交政策搖擺不定，它迫切需要更多的焦點，領導和歐洲。