俄羅斯稱美國中期選後美俄關係將繼續 "糟糕"

俄羅斯/美國/烏克蘭

俄羅斯總統府周三表示，無論美國中期選舉結果如何，莫斯科和華盛頓之間的關係仍將 "糟糕"。法新社說，這是因為俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭引起了兩國危機。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯總統府克里姆林宮今天稱美國中期選舉後美俄關係將繼續 "糟糕"。俄羅斯新聞社援引克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫的話說， “這些選舉，從本質上講，不能改變什麼。” 克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說，“我們的關係目前很糟糕，並將繼續糟糕。”

據佩斯科夫說：“這些選舉很重要，但另一方面，我認為我說我們不應該高估它們對我們未來中短期雙邊關係的重要性，這並沒有錯。”

近年來，克里姆林宮被指控鼓勵干預美國選舉，特別是通過在社交網絡上的影響活動。據佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三說：“我們已經習慣了這些指責，我們甚至對它們熟視無睹。”

據法新社，俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭是俄美關係史上最嚴重的危機之一，而烏克蘭得到了美國民主黨總統拜登政府以武器運輸和財政援助形式的大規模支持。

美國共和黨在美國國會掀起 "浪潮 "的希望似乎在周三消退，民主黨人希望在這些中期選舉中限制損失，這對民主黨總統喬-拜登的政治前途和他的共和黨前任及競爭對手特朗普的前途同樣具有決定性意義。特朗普在白宮任職期間（2017-2021年），對俄羅斯總統普京政權的態度比拜登更加和善。

據法新社說，如果共和黨在中期選舉中贏得國會兩院的多數席位，拜登的外交政策可能會進入一個動蕩期，但一般認為，美國在烏克蘭問題上出現完全逆轉似乎不太可能。