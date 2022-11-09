俄軍赫爾松失守 正大潰撤

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭位於南部城市赫爾松的一條公路上的主橋被炸毀，莫斯科佔領當局的一名重要人物在俄羅斯官方媒體所說的車禍中喪生，烏克蘭軍隊加大進攻力度，給俄羅斯控制的烏克蘭南部地區帶來了更多動蕩。俄羅斯國防部長紹伊古周三今天下令俄羅斯部隊撤出曾是佔領地烏克蘭城市赫爾松，並在第聶伯河對岸建立防線。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯軍隊在大撤退，顯示放棄了烏克蘭城市赫爾松。

俄羅斯國防部長紹伊古周三下令俄羅斯部隊撤出被佔領的烏克蘭城市赫爾松，並在第聶伯河對岸建立防線。該公告標誌着俄羅斯最重要的撤退之一，也是烏克蘭戰爭的潛在轉折點，目前烏克蘭戰爭已接近第九個月末。

在電視評論中，全面指揮戰爭的謝爾蓋·蘇羅維金將軍表示，不再可能為赫爾松市提供供應。

這一消息是在烏克蘭數周向這座城市推進以及俄羅斯競相遷移數萬居民之後發布的。俄羅斯有影響力的戰爭博客顯示已經預料到了這一撤退決定，但他們將此描述為遭到沉重打擊。

在 Telegram 上擁有超過 130 萬訂閱者的 War Gonzo 博客說，“顯然我們將離開這座城市，不管現在寫這篇文章有多痛苦，” War Gonzo 博客說，“簡單來說，赫爾松不能赤手空拳，” 他還說。“是的，這是俄羅斯軍隊歷史上黑暗的一頁。是俄羅斯國家的。是悲劇的一頁。”

路透社說，頓涅茨克工業區的衝突焦點在巴赫穆特、索萊達爾和阿夫迪夫卡鎮周圍，這是自 2 月下旬俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來最激烈的戰鬥地區。周二晚上，烏克蘭軍方發表聲明指責俄羅斯軍隊繼續搶劫和破壞赫爾松的基礎設施。