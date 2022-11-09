德國政府禁止中資收購兩家德國芯片企業

德國/中國/科技

德國政府於周三禁止中資企業收購兩家德國的半導體企業。德國聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示：“一個開放的市場經濟不是一個幼稚的市場經濟。”哈貝克希望進一步緊縮對外貿易法。

廣告 繼續瀏覽後續

據德新社報道，德國政府根據《對外貿易和支付法》作出決定，禁止中資企業收購德國兩家半導體企業，一家是位於多特蒙德的芯片生產商艾爾默斯（Elmos），另一家是位於巴州提供溫度解決方案的半導體企業ERS電子。

經濟部長哈貝克向聯邦政府提出建議，禁止中資企業收購艾爾默斯公司，因為收購“將對德國的公共秩序和安全構成威脅”。與禁止相比，任何為收購案添加附加條件的“溫和方式”都不足以消除隱患。

哈貝科周二在斯圖加特表示，應特別敏感地看待半導體和芯片等關鍵部門的領域。“這意味着我們應該合理地假設，中國的投資在那裡有更高的障礙需要克服。對我來說，這包括艾爾默斯。”這位綠黨政治家再次警告說，不要對德國的外國投資商採取不加保護的開放態度。

多特蒙德市長Thomas Wetsphal曾批評說，如果該交易被禁止，多特蒙德將有225個工作崗位面臨危險。“如果收購案達成，（225名員工失業的）情況就不會發生。現在，艾爾默斯得好好想想該怎麼往下走。” 多特蒙德生產的芯片是舊技術，艾爾默斯不能再用於自己的產品系列。但另一方面，現在待售的晶圓生產對於基於舊技術的醫療檢測設備非常重要。

德國《明鏡》報道說，哈貝克為政府禁止中資收購德國兩家公司進行了辯護。他說，德國是一個開放的市場經濟，歡迎來自國外的投資，但“開放的市場經濟並不是幼稚的市場經濟”。具體而言。德國政府禁止將多特蒙德艾爾默斯公司的芯片製造廠出售給一家中國公司。在另一起案件中，哈貝克。沒有給出任何細節，並提到了公司的商業機密。但根據路透社和商報的報道，中國投資商收購巴州ERS電子公司的計畫受到了影響。該公司是一家活躍在全球的半導體設備行業的公司。

哈貝克還說，中國現在是而且應該繼續是一個貿易夥伴。“但人們看到了一種有意識的戰略行為，特別是在半導體和微芯片生產領域裡。貿易利益和權力利益可能被用於權力政治，並可能被用來反對德國的利益。”哈貝克說，在打擊這種影響的鬥爭中，對外貿易法是一把非常鋒利的劍。“而且我們將在未來繼續磨練它。”某些關鍵部門必須減少依賴性。

哈貝克表示，目前總共有數十項投資在審批程序中。然而，並非所有這些項目都涉及中國的投資。