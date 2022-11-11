烏軍攻入赫爾松 政府大樓勝利升旗

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國防部表示，在俄羅斯軍隊撤出後，烏克蘭軍隊周五進入南部重要城市赫爾松。赫爾松行政大樓頂部已經升起了烏克蘭的國旗。赫爾松當地據信仍然有俄羅斯軍隊士兵頑抗，烏克蘭國防部警告，"每個反抗的俄羅斯士兵都將被消滅。俄兵只有一個避免死亡的機會：那就是立即投降。"

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據法新社今天報道稱，烏克蘭軍隊進攻打入赫爾松。烏克蘭官方即刻報告了進展勝利的消息。

據烏克蘭國防部表示，烏克蘭軍隊恢復了對赫爾松的控制，烏克蘭武裝部隊已經挺進該市。

烏克蘭國防部還呼籲殘餘的俄羅斯軍隊應當 "立即投降"，並承諾將將保護 "投降者的 "生命和安全"。

烏克蘭國防部對俄軍警告稱，“你們的指揮官告訴你們要換上便服並設法自己逃亡。但是很明顯，你們不會成功潛伏逃跑。”

據烏克蘭國防部警告，"每個反抗的俄羅斯士兵都將被消滅。俄兵只有一個避免死亡的機會：立即投降。"

俄羅斯軍方稍早稱，俄軍有序撤退，絕不留下任何武器彈藥。

多日來，俄羅斯軍隊就在撤退，烏克蘭方面則指，俄羅斯軍隊在潰退。

對於烏克蘭軍隊打進赫爾松並插旗，國際媒體證實烏克蘭國旗今天在赫爾松市行政大樓頂上升起飄揚，赫爾松市內，歐盟的旗幟也被布置出現。