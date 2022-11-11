烏軍攻進赫爾松 民眾奔走歡迎 普京拒絕稱此是羞辱

烏克蘭/俄羅斯/赫爾松

周五，在俄羅斯戰敗放棄了自 2 月入侵以來佔領的唯一地區首府後，烏克蘭軍隊在赫爾松市中心受到歡欣鼓舞的居民的歡迎。

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據路透社今天報道稱，儘管俄羅斯宣傳說，俄軍已經完成了越過第聶伯河的有序撤退，沒有損失一名士兵，但當地烏克蘭居民描繪了一幅俄軍混亂撤退的畫面，俄羅斯軍隊在試圖逃跑時有士兵為藏匿脫下制服，有人遭溺水身亡。

互聯網上流傳的視頻片段顯示，數十名烏克蘭人在赫爾松的中央廣場歡呼並高呼勝利口號，顯然是第一批抵達的烏克蘭軍隊在人群中的自拍。兩名當地男子將一名女兵扛在肩上，將她拋向空中。一些居民用烏克蘭國旗包裹自己。一名居民男子高興地哭了起來。

烏克蘭國防表示，赫爾松正在返回烏克蘭控制中，烏克蘭並命令任何剩餘的俄羅斯軍隊向進入該市的烏克蘭軍隊投降。

隨着烏克蘭軍隊在俄羅斯戰爭中最迅速和最屈辱的撤退之一中向前衝鋒，村民們從躲藏起來的地方出來描述在俄羅斯軍隊佔領下的幾個月，他們控訴說俄軍殺死了居民並搶劫了房屋。

在赫爾松以北 20 公里（12 英里）處新收復的 Blahodatne 村，烏克蘭士兵正在接管俄羅斯人挖掘的陣地。在村莊的入口處，烏克蘭軍隊在一個破舊的倉庫中查看了大量被俄羅斯人遺棄的120毫米迫擊炮彈。

路透社說無法立即核實烏克蘭推進的全部程度或任何俄羅斯士兵的命運報告。俄軍曾匆忙將數千名士兵撤退到寬闊的第聶伯河對岸。

烏克蘭赫爾松地區委員會成員 Serhiy Khlan 表示，該地區首府現在幾乎完全處於烏克蘭軍隊的控制之下，烏克蘭軍隊在當地行政大樓上懸掛烏克蘭國旗。據他說，大批俄羅斯士兵在試圖逃跑時淹死在河裡，其他人已經換上了便服，他建議居民在烏克蘭軍隊搜剿剩餘的俄羅斯軍隊時不要離開家園。

烏克蘭軍方南部司令部發言人納塔利婭·胡梅紐克（Natalia Humeniuk）表示，俄羅斯軍隊“已經換上便服兩周了”。她說，“這意味着不能排除俄軍殘兵做破壞行動。”

早些時候，俄羅斯國防部表示，就在莫斯科宣布從赫爾松撤軍兩天後，俄軍就已經完成了從赫爾松市所在的第聶伯河西岸的撤軍。

據親俄戰爭博主周四晚間報道稱，過河的俄羅斯軍隊遭到烏克蘭軍隊的猛烈攻擊。俄羅斯外交部表示，烏克蘭軍隊一夜之間用美國提供的 HIMARS 火箭系統襲擊了第聶伯河口岸五次。

但烏克蘭國防部長奧列克西·列茲尼科夫周四告訴路透社，俄羅斯至少需要一周時間才能撤出赫爾松。他估計俄羅斯在該地區仍有 40,000 名士兵，並表示情報顯示其部隊仍留在該市及其周邊地區。

烏克蘭總統·澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在夜間講話中表示，烏克蘭軍隊在向南推進時已經奪回了 41 個定居點，這是近 9 個月的戰爭中最迅速、最劇烈的控制轉移之一。

當路透社記者到達布拉霍達特內時，沒有任何俄羅斯軍隊的蹤影。鬆了一口氣的村民講述了被佔領下的生活，稱大約有 100 名俄羅斯人佔領了這個村莊八個月。他們說，俄羅斯人周三不戰而退，烏克蘭軍隊周四進入。村民們說，俄羅斯人殺死了一名離戰壕太近的男子，並帶走了另外兩名男子和一名下落不明的年輕女子。

43 歲的 Serhii Kalko 說：在最初的兩個月里，他們進來時非常具有侵略性，俄羅斯士兵走在街上時向空中開槍恐嚇。

村民們說，俄羅斯軍隊還闖入空置房屋並對其進行搶劫，拆除傢具、電視、爐竈和冰箱。什麼都搶。“俄羅斯人偷走了所有東西。”一位名叫哈利娜的 50 歲婦女說，當地村子大約 1,000 名居民中現在只剩下大約 60 人。

從赫爾松撤軍是俄羅斯在戰爭中的第三次重大撤退，也是第一次涉及放棄如此大的被佔領城市。莫斯科的軍隊於 3 月被趕出首都基輔郊區，並於 9 月被趕出哈爾科夫東北部地區。

據路透社說，赫爾松省是俄羅斯總統普京在 9 月下旬聲稱從烏克蘭吞併的四個省之一。儘管克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫表示，該地區的附屬地位保持不變，但失去該地區首府似乎會結束一些俄羅斯人所表達的佔領烏克蘭整個黑海沿岸的夢想。

赫爾松附近唯一一條過河的公路，已經損壞的安東尼夫斯基橋，倒塌了。俄羅斯軍事博客稱，它可能在俄羅斯軍隊撤退時被炸毀。

俄羅斯國防部表示，已在河東岸採取了“防禦線和陣地”，莫斯科希望它能夠更好地補給和防禦。俄羅斯總統普京的發言人德米特里·佩斯科夫說，撤退的決定是由國防部做出的。當被記者問到這是否是對普京的羞辱時，佩斯科夫說：“不是。”