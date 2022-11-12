"海洋維京號 "230難民岸上置留 地中海搜救逃難稱繼續

法國/地中海

非政府組織 "SOS地中海 "租用的人道主義船隻 "海洋維京號 "今天離開法國南部土倫軍港，據報在另一個港口作技術停錨後將再次前往地中海沿岸，搜救海上逃離難民。醫生無疆界組織也宣稱重啟救援船前往地中海。"海洋維京號 "船上230名移民已經全部上岸，獲法國安置，法國並開啟移民甄別處理程序。

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法國接手的"海洋維京號 "230移民上岸行動昨夜今晨完成，而該救援船也已離開土倫。該船在再次前往利比亞海岸之前，將在另一個法國港口停留幾周，進行技術性補給。

在海上尋找登岸港口的20天後，地中海SOS組織在利比亞和意大利海岸之間解救的234名移民全部得以上岸，其中230人在土倫軍港上岸，4人最初在法國科西嘉島上岸，之後他們被轉移到法國大陸。其中189人，包括23名婦女和13名未成年人，目前被暫時安置在距離土倫約20公里的吉恩斯半島上的一個度假村，當地為他們開闢了一個封閉的 "國際等待區"，他們暫時還不被視為已在法國境內。在對他們的庇護申請進行初步評估之前，這些人被禁止離開這裡。

據法國地方當局稱，目前，每個人都表示希望提出庇護要求。但在此之前，他們必須通過安全檢查，特別是法國內部情報部門的檢查，然後與法國難民和無國籍人士保護辦公室（Ofpra）面談，該辦公室的工作人員預計將在周六開始檢查他們的申請資料是否符合要求。

據當地省長埃文斯-理查德（Evence Richard）說，"海洋維京號 "上的44名無人陪伴的未成年人，其中大部分是青少年，由法國社會服務部門負責，被安置在吉恩斯營地外。

230人中三分之二的人，即175人，將離開法國，被重新安置到11個國家，包括德國（將接收約80人）、盧森堡、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、立陶宛、馬耳他、葡萄牙、愛爾蘭、芬蘭和挪威。

法新社說，"海洋維京號 "救援船引發法國與意大利外交危機，但這艘在利比亞沿海救援的救護船首次讓倖存者在法國上岸。據地中海SOS說，他們的救援船將再次起航，因為自2014年以來，地中海已經有超過20,000人死亡。該人道救援組織稱，“我們不接受地中海海域成為墳場"。無國界醫生組織也表示，他們將重新啟動救援船Geo Barents號，到地中海救援難民。

根據國際移民組織（IOM）的數據，自今年年初以來，已有1891名移民在試圖抵達歐洲的地中海失蹤。