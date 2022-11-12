烏軍當心！歡慶拿下赫爾松除了鮮花還有地雷

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊勝利挺進南部重鎮赫爾松，遭致世界刮目相看。歐美盟友國家紛紛祝賀烏克蘭總統澤連斯基這一重要的軍事勝利。烏克蘭軍隊在赫爾松受到民眾鮮花歡迎，但軍事警告稱，烏軍當心，俄羅斯軍隊潰撤時一如往常，在赫爾松到處埋下地雷。

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據法新社報道，烏克蘭赫爾松附近有鮮花和地雷歡迎烏克蘭士兵。

在俄羅斯軍隊撤離的烏克蘭南部主要城市赫爾松，攻進城中的烏克蘭士兵向法新社講述了他們的高風險戰況。據烏克蘭軍方稱，在南線作戰四個月後，烏克蘭軍隊迅速反攻讓俄軍措手不及。但"我們的敵人很狡猾，很危險。但我們現在看到的這一進展以及佔領者向第聶伯河的逃亡，對我們所有人來說確實是一個驚喜。"

烏軍稱，在過去的幾個月里，"這是一場陣地戰，有互攻互防，有炮火對決。很血腥，有很多人陣亡，戰士非常疲累。

據稱，南部戰場破壞狀況嚴重，雖然有許多俄軍佔領者的武器被毀，許多當地的農業設備也被嚴重毀壞，俄軍到處留下Z字形的標誌"，到處也都是民房被戰火摧毀的殘破景象。

據烏克蘭士兵稱，雖然他很高興在赫爾松勝利，但他很謹慎，也很警惕，正如烏克蘭當局不斷警告的那樣，烏克蘭擔心俄羅斯軍隊撤退時會留下破壞與威脅。烏軍警告說，始終存在的危險是俄軍在撤退出發前埋下的地雷和未爆炸的彈藥，它們隨時可能被引爆。

消息說，俄軍在烏克蘭其它地區包括首都基輔地區，棄逃時都埋下無數地雷。