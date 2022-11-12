赫爾松震波衝擊克里姆林宮 顧問翻臉罕見稱應推翻普京？

烏克蘭/俄羅斯/普京/赫爾松

俄羅斯從赫爾松撤軍，放棄這個自2月展開入侵以來唯一佔領的烏克蘭州級首府，居民歡喜迎接烏軍抵達市中心。而因俄軍在赫爾松遭挫敗，俄國總統普京的策士杜金主張推翻普京政權。

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據中央社今天引述消息報道稱，俄羅斯宣布自赫爾松市（Kherson）完成撤離後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日表示，這個地區首府已是“我們的了”。烏克蘭國防部在社群媒體指出，赫爾松重回烏克蘭控制，烏克蘭武裝部隊已進入這座城市。

自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭後，赫爾松是俄軍首個攻佔的烏克蘭都市樞紐。儘管俄方表示，已讓3萬名士兵撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸，沒有留下任何軍事裝備或武器，所有俄軍渡河到東岸，沒有折損一兵一卒。但烏方形容俄軍撤退狀況混亂，還有人在試圖逃跑時溺斃。

這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的佔領區城市。

美國全國公共電台（NPR）評論，俄方前兩次重大撤軍行動，分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區，以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

經路透社查證的影片畫面顯示，數十人在赫松市的中央廣場歡呼，高喊勝利口號，似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。

就俄軍赫爾松挫敗，力主攻烏策士杜金呼籲推翻。

據英國媒體消息，俄羅斯爭議政治理論家杜金（Alexander Dugin）是普京總統的策士，有“普京大腦”之名，如今在俄軍於烏克蘭赫爾松挫敗後，他主張推翻普京，甚至暗示應將普京處死。

英國“鏡報”（The Mirror）稱，杜金是極右派民族主義者，也是贊成俄軍進攻烏克蘭的主要人物之一。他主張將俄國領土擴張到克里米亞半島和烏克蘭全境，併兼並波羅的海3國。杜金在社群平台Telegram貼文說，每個“真正的俄羅斯人”現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和“咬牙切齒”，因為俄軍已棄守赫爾松，若有人不為此難過，“他們就不是俄羅斯人”。

據報導，他引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）在“金枝”（The Golden Bough）一書中講述的一個故事，即有一位國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。杜金的貼文說，人民授予統治者絕對完整的權力，他理應拯救所有人，如若不然，統治者就會遭受和那位“雨王”相同的命運。