馬克龍歡迎赫爾松回歸烏克蘭 朔爾茨：外交解決方案目前是不可能的

烏克蘭/歐洲/俄羅斯

法國總統馬克龍11月11日通過推特就烏克蘭軍隊時隔數月後收復烏南重鎮赫爾松市表示歡迎，並指“法國將繼續站在烏克蘭人民一邊”。德國總理朔爾茨當天並與烏克蘭總統澤連斯基通話，探討前線進展和對烏支持。據路透社報導，德國政府已從其2023年預算中額外撥出10億歐元用於支持烏克蘭，並將資金用於防禦俄羅斯的網絡攻擊和收集戰爭罪的證據。

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就烏方在戰場上取得的這一最新戰果，馬克龍周五相繼用法語、烏克蘭語和英語表示：“我歡迎赫爾松回歸烏克蘭，這是全面恢復其主權權利的重要一步”。他強調：“法國將繼續站在烏克蘭人民一邊”。澤連斯基則用烏克蘭語和法語回應稱：“謝謝你@馬克龍。而這些步驟將繼續下去，直到烏克蘭的每一個城鎮和村莊上空飄揚着烏克蘭的國旗。很高興有你和法國人民這樣的盟友並肩走在這條路上。”

澤連斯基稍早介紹稱，他與朔爾茨進行了通話，通報了前線的進展，以及俄軍對烏克蘭平民的最新襲擊。澤連斯基還感謝德方“對保衛我們的天空和邊界的巨大貢獻。支持繼續執行黑海穀物倡議，並在二十國集團（G20）峰會前夕商定立場。”

據路透社引述一份文件內容報導，德國政府從其2023年預算中額外撥出10億歐元用於支持烏克蘭，資金用於防禦俄羅斯的網絡攻擊和收集戰爭罪的證據。這筆額外撥款是在關於德國是否應該加強對烏克蘭的軍事援助的爭論中進行的。

報導指，該專款是德國“紅黃綠”聯合政府中綠黨的勝利，自俄總統普京在2月份下令全面入侵烏克蘭以來，綠黨一直是對烏提供軍事援助的最有力倡導者。綠黨籍聯邦議院議員瓦格納（Robin Wagener）表示：“這筆烏克蘭預算清楚地表明，我們的支持遠遠超出了重要和必要的武器交付”。瓦格納說：“我們正在對歐洲和烏克蘭的和平進行大規模的投資”。

報導指，部分資金將支持記錄侵犯人權和戰爭罪行證據的團隊，包括在俄羅斯撤軍後發現的證據。額外的資金還將用於支持更廣泛地區的民間社會，包括保護白俄羅斯、俄羅斯和烏克蘭的記者。

值得一提的是，社民黨籍總理朔爾茨周五晚在萊比錫出席活動時表示，在他看來，結束烏克蘭戰爭的外交解決方案目前是不可能的。朔爾茨表示：“我們都希望看到這場戰爭的結束，並使和平成為可能。”

朔爾茨稱：“這也是迄今為止我與俄羅斯總統所有會談的主題，我沒有讓任何批評打消我在一定時間內與俄羅斯總統通電話的念頭——往往是很長時間”。他也提到了與烏克蘭方面進行的溝通。

然而，普京的戰爭阻止了任何外交上的緩和。朔爾茨表示，通過“我們目前正在經歷的這場兇殘的戰爭”，“普京首先阻止了以前在對話進程方面正在進行的一切”。

朔爾茨重申他反對按照俄羅斯的條件進行停火，並稱“首先，俄羅斯必須認識到，強制和平的想法行不通，你不能用一支彩色筆在地方上畫來畫去，說這裡現在就是我的了”。他補充說：“所以不會有強制和平，必須出現不同的理解”。

朔爾茨稱，他本人正在“與其他許多人一起不間斷地”努力使俄羅斯認識到這一點，因為這是進行成功和談的基礎。朔爾茨還談到了他在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久與普京的最後一次當面會談。

朔爾茨回憶說：“戰爭爆發前不久我也在莫斯科，坐在這張7米長的桌子前與他交談”。朔爾茨透露稱，在這次長達四小時的會談中，普京要求“烏克蘭境內不應有威脅莫斯科的導彈”，而且烏克蘭不應加入北約。

當時，朔爾茨已向基輔提出了排除導彈部署在烏克蘭的軍備控制協議，並強調“在未來十年、二十年、三十年”，烏克蘭加入北約根本不在議程之上。就普京提出的要求，朔爾茨當面問他稱：“有什麼意義？”