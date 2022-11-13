一視頻曝料瓦格納血腥錘殺一名投降士兵

俄羅斯/瓦格納

在烏克蘭與俄羅斯軍隊聯手作戰的瓦格納僱傭兵組織負責人周日對據稱一名前瓦格納成員因被指控是逃兵而被用大錘敲砸打頭部擊殺事件發表評論，稱 "這是一部精彩的電影作品，它是一個一錘子買賣。我希望在拍攝過程中沒有動物受到傷害。"

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據法新社今天報道稱，瓦格納頭目就被指控是處決被控逃兵的視頻發表稱讚評論。與瓦格納關係密切的電報群一個賬戶發布了一段視頻，顯示一名男子頭顱被綁在一個石塊上，被人用棍錘敲砸。據這個消息來源稱，這是一名向烏克蘭軍隊投降的瓦格納集團士兵，但後來被俄羅斯軍隊重新抓獲。

周日今天，瓦格納僱傭軍負責人葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被該新聞援引說："在這個節目中，我們看到這個人沒有在烏克蘭找到他的幸福，但他遇到了不友善但公平的人。這是一部精彩的電影作品，它是一個一錘子買賣。我希望在拍攝過程中沒有動物受到傷害。"

法新社說無法確認該視頻的真實性或確認作者。

自2014年以來，來自瓦格納僱傭軍的僱傭兵被指控在許多衝突地區為普京政權的利益服務，在從敘利亞到烏克蘭、非洲和南美充當打手。

近幾個月來，該瓦格納織一直活躍在烏克蘭前線，支持俄羅斯軍隊。瓦格納被指控在俄羅斯的監獄中四處招募囚犯，以換取減刑。

法新社說，今年9月，61歲的普里戈津在多年否認後承認成立了這個準軍事組織。本周，他還吹噓自己曾在美國進行過干預選舉的影響行動。