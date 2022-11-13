台灣一志願兵戰死烏克蘭 烏軍明舉告別式 預計多現台灣旗

烏克蘭/台灣/曾聖光

烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營悼念台灣志願兵曾聖光：“榮耀歸英雄，盼您安息” 自烏克蘭軍隊獨立步槍營臉書刊照片

台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭前線。烏國軍方14日將於西部大城利維夫聖彼得與保羅教堂舉行告別式，曾聖光的母親、姊姊及妻子都會出席。烏克蘭台灣論壇呼籲到場追悼的民眾攜帶中華民國國旗，送曾聖光最後一程。此前有消息稱，烏克蘭總統澤連斯基對曾聖光戰死烏克蘭沙場或因擔心惹怒北京而保持沉默。

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就烏軍14日辦告別式悼曾聖光，有NGO籲民眾攜台灣國旗。據中央社署名鍾佑貞今天報道稱，烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營昨天透過臉書表示，台灣花蓮人曾聖光於1997年9月12日出生，2017年至2021年曾在台灣服役，今年11月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時喪生。

據步槍營指出，曾聖光已證明自己是有紀律、思慮周全且無畏的戰士。告別式將在14日下午2時（台北時間14日晚間8時）於利維夫（Lviv）劇院街11號聖彼得與保羅教堂舉行。喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）今天對中央社表示，曾聖光的母親、姊姊及妻子都會出席。

烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營悼念曾聖光稱：“榮耀歸英雄，盼您安息”。步槍營刊出臉書文後，多名網友留言悼念，有人感謝曾聖光為烏克蘭犧牲，也有人說烏克蘭人永遠不會忘記曾聖光，並向家屬表示誠摯的哀悼。

據烏克蘭非政府組織烏克蘭台灣論壇（Ukraine + Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）今天對中央社表示，烏克蘭政府及軍方都出力協助處理曾聖光告別式等相關作業，烏克蘭台灣論壇也呼籲出席人士攜帶中華民國國旗前往，送曾聖光最後一程，他並說，“我相信會有很多人到場”。

台灣外交部發言人歐江安8日指出，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。並稱相關後續處理結果，台灣外交部將適時對外說明。