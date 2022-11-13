杜金改口稱支持普京 昨天曾呼籲推翻甚至擊殺

俄羅斯/杜金

俄羅斯極端民族主義思想家亞歷山大-杜金，被認為是烏克蘭攻勢最狂熱的支持者之一，他今天保證，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭城市赫爾松有失敗，他仍然忠於普京。據英國媒體報道，杜金昨天推文，以古諷今，呼籲追責普京失敗的責任，暗示起來推翻當局。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯思想家杜金在俄軍赫爾松撤退後重申對普京的支持。杜金周六晚在Telegram上說，"西方（......）開始散布假消息，說我和俄羅斯愛國者自俄軍在赫爾松投降後就遠離普京，據說還要求普京下台。" 據杜金說，承受失去赫爾松的痛苦是一件事。但我們與統帥的關係是另一回事。他還說：“我們忠於普京，將支持在烏克蘭的俄羅斯的軍事行動，直到最後。”

周五，杜金髮表了一篇單獨的消息，他似乎在俄軍於赫爾松失利後批評了克里姆林宮。他在其中說，俄羅斯領導人不能 "再生失敗事"，"這已經是能忍受的極限"。

法新社說，根據這一信息，美國分析中心戰爭研究所（ISW）在一份說明中聲稱，赫爾松的潰退造成了 "支持戰爭的人物與普京之間的意識形態裂痕"，這將削弱對俄羅斯總統的信心。

據稱杜金否認這一點。他在星期六寫道：“如果我們有任何不滿，那就是針對那些已經在逃跑和接連背叛最高統帥的俄羅斯統治精英成員。”他還說，俄羅斯社會需要在 "精神上和意識形態上 "動員起來，在不使用核武器的情況下也要贏得戰爭。

從烏克蘭南部的戰略城市赫爾松潰退，現在也得到了呼籲在烏克蘭採取最激進解決方案的其他俄羅斯人物的公開支持，包括車臣領導人拉姆贊-卡德羅夫和準軍事團體瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津。

60歲的杜金長期以來一直提倡一種被稱為 "新歐亞主義 "的意識形態，呼籲通過建立一個從歐洲到亞洲的俄羅斯帝國，將世界從西方的影響中解放出來。

法新社說，8月底，杜金的女兒達里婭-杜吉娜在莫斯科附近的一次炸彈襲擊中喪生，俄羅斯將這次襲擊歸咎於烏克蘭的情報機構。