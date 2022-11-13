"海洋維京號 "船危機再爆發 法國敦促歐盟各國表態

法國/意大利/海洋維京號

法國政府發言人奧利維爾-維蘭周日表示，對於意大利拒絕接收 "海洋維京號 "船及其230名地中海海上漂流移民，法國已要求 "歐洲迅速表態並決定如何處理"。

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就法國在意大利問題上要求歐洲採取立場，法國政府發言人奧利維爾-維蘭（Olivier Veran）今天在BFMTV上再次批評意大利拒絕的立場，他批評說，"這是意大利現政府單方面的、不可接受的，低效和不公平的決定，這需要歐洲層面回應"。

周五，非政府組織 "地中海SOS "的救護船在法國允許後讓倖存者在法國上岸，這是罕見的一次接受救援船靠岸法國碼頭。據法國內政部長傑拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）稱，這個特殊的接收，是出於 "人性的責任"。

他繼續說，"法國第一個反應是人道主義，自從這艘船周五在土倫停靠以來，已經做了這個義務"。而 "第二個注意點是提醒意大利關注他們的義務"，達爾馬寧說，"如果意大利拒絕，就考慮採取任何有用的措施"。

據法國政府發言人奧利維爾-維蘭說："現在是時候了，而且法國已經行動，要求歐洲非常迅速地決定應該採取什麼行動。"維蘭批評"意大利正在將他們的責任推給鄰國和法國"。

維蘭稱，"我們必須重新評估這種歐洲合作的意義，並作改進。

據法新社，周四，在宣布讓 "海洋維京號 "停靠的法國決定時，達爾馬寧說，作為報復，法國已決定 "立即暫停 "接收目前在意大利的3500名移民的計畫。Véran說，其中約500人應該在年底前抵達。

意大利極右翼政府首腦喬治亞-梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責了法國的侵略性的、不可理解的和無理的 批評。

被問及與四年前停靠在西班牙的前地中海SOS船 "水瓶座 "號相比，情況有何不同時，維蘭強調，從那時起，"歐盟已經有了這個關於移民分配的協議"，而且"每個歐洲國家都作了承諾"。

海洋維京號上三分之二的地中海海上移民將離開法國，被重新安置到歐盟11個國家。