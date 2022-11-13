赫爾松重建並排雷 梅德韋傑夫威脅拿出毀滅手段

烏克蘭/赫爾松/俄羅斯

烏克蘭頓涅茨克地區的Bakhmut戰場一名烏克蘭士兵用迫擊炮向俄羅斯陣地開火。 2022年11月10日 照片

烏克蘭軍隊奪回赫爾松後，開啟的重點是清除地雷、修復基礎設施並記錄俄羅斯軍隊在這個烏克蘭南方大城市所犯下的罪行。

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據法新社今天報道說，在被解放的赫爾松，烏克蘭人開始清理重建。

最新的消息報告，烏克蘭武裝部隊已經重新控制了赫爾松地區近60個地方。烏克蘭軍隊正在實施穩局勢定措施。該州軍事管理部門的官方代表已經回到赫爾松，並在那裡開始辦公。

在被俄羅斯軍隊佔領八個月後，赫爾松居民又可以看到烏克蘭的國家電視節目了。而該地區的能源供應商已經宣布，它正在努力恢複電力供應。烏克蘭國家警察局長伊戈爾-克萊門科在一份聲明中說，大約200名警察也被部署到赫爾松，以設置路障並記錄 "俄羅斯佔領者的罪行"。

他還警告該市居民存在俄羅斯軍隊留下的爆炸裝置，呼籲他們 "謹慎行動"。據Klymenko先生說，一名警察在赫爾松市一棟大樓的排雷行動中受傷。

據警方報告，一名婦女和兩名兒童在赫爾松地區Mylove村的汽車附近被炸傷，警方還報告了俄羅斯軍隊隔岸對貝里斯拉夫區的炮擊。

據烏克蘭軍隊總參謀部周六晚間表示，俄羅斯軍隊目前正在 "加強第聶伯河左岸防線的工事設備"。

法新社說，由於俄羅斯總統普京在9月下旬聲稱吞併了包括赫爾松在內的四個烏克蘭地區，這次撤退是一個耳光。

但俄羅斯前總統梅德韋傑夫再次拋出核武器的威脅。他在電報群Telegram上威脅道："這可是對所有有理智的人來說，都是顯而易見的，俄羅斯還沒有使用全部可能的毀滅手段！"他警告說：“凡事都有一個時間！”