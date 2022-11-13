馬航MH17航班空難：荷蘭司法判定俄供導彈烏親俄分裂士兵發射擊毀為謀殺罪

荷蘭/俄羅斯/烏克蘭/馬航MH17航班

烏克蘭軍隊奪回赫爾松，給馬航MH17航班2014年空難遇難者家屬帶來希望，他們盼望能夠在接下來烏克蘭戰爭中，烏克蘭軍隊勝利，能夠抓捕這起空難中涉嫌用導彈擊毀這架客機的罪犯。荷蘭司法剛剛判決，4名嫌犯犯有謀殺罪，並將發布國際通緝令，因兩名嫌犯仍然在烏克蘭戰爭中與俄羅斯軍隊聯手，在烏克蘭東部與烏克蘭軍隊作戰。

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就馬航MH17航班墜毀案，法新社說荷蘭法院作出期待已久的判決。在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭延續的緊張戰局下，荷蘭法院周四對2014年在烏克蘭上空擊落馬來西亞航空公司MH17航班的四名男子的謀殺案作出有罪判決。

這架從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡的客機在親俄羅斯分離主義分子控制的烏克蘭東部上空被檢察官指控是由莫斯科提供的導彈擊中，機上298名乘客和機組人員全部遇難。

俄羅斯人伊戈爾-古爾金（Igor Gurkin）、謝爾蓋-杜賓斯基（Sergei Dubinsky）和奧列格-波拉托夫（Oleg Poulatov）以及烏克蘭人列昂尼德-哈爾琴科（Leonid Khartchenko）如果被定罪將面臨終身監禁。但他們仍然在逃，並拒絕出席審判。

荷蘭檢察官說，他們是克里姆林宮支持的分離主義勢力的人，在將BUK導彈從俄羅斯的一個軍事基地帶入烏克蘭方面發揮了關鍵作用，儘管他們並沒有扣動扳機。

這架飛機墜毀的地區在2014年已經處於戰鬥狀態，今年已經成為俄羅斯入侵烏克蘭的一個關鍵戰場。

八年前，烏克蘭東部墜機現場和平時代世界聞名的美麗的向日葵花田裡，卻突然到處都是屍體和殘骸。一些受害者，包括兒童，仍然被安全帶綁在座位上。

荷蘭人埃弗特-範-齊特維爾德告訴法新社，"如果他們有罪，國際社會應該追捕他們。" 空難中，埃弗特-範-齊特維爾德失去了19歲的女兒弗雷德里克、和18歲的兒子羅伯特-揚，以及岳父岳母。埃弗特-範-齊特維爾德說，"我不能原諒他們。"

法新社說，悲痛欲絕的家屬將從世界各地前往2014年7月17日波音777飛機起飛的阿姆斯特丹-史基浦機場附近的法庭，於周四下午1:30聽取判決。

該審判於2020年開始，在荷蘭進行，因為196名受害者是荷蘭人。

波拉托夫是唯一有法律代表的嫌疑人，他的律師認為，審判是不公平的，檢方未能證明是BUK導彈擊落了飛機。他們提出了 不同指控，包括指控是一架烏克蘭軍機擊落了MH17。

而且，俄羅斯否認與這起空難悲劇有任何關係。

該報道稱，在審案中，檢方在很大程度上依賴於截獲的嫌疑人的電話以及能夠確定他們在發射地點附近或決策中心的數據。檢察官還使用了證人的證詞，包括一名前分離主義分子在描述現場慘狀，比如"散落的兒童玩具 "時情緒崩潰。證據還包括導彈運動的視頻和照片證據等等。

由300多塊碎片組成的法醫材料，有些是在受害者的身體里發現取出的，都被引為證據，證明這是一枚俄羅斯BUK導彈。

據檢方稱，伊戈爾-古爾金（Igor Gurkin）是一名前俄羅斯間諜，後來成為分離主義的頓涅茨克人民共和國的自封國防部長，他幫助提供了俄制導彈。他最近成為俄羅斯軍隊入侵烏克蘭戰場失利的批評者，據稱他自願參加戰鬥，這讓馬航MH17航班遇難者的親屬希望他能被抓獲並引渡到荷蘭。

嫌犯謝爾蓋-杜賓斯基（Sergei Dubinsky）也與俄羅斯情報部門有關聯，據信他是分離主義分子的軍事情報負責人，並發出了發射導彈的命令。

據檢方指控，他們的下屬，前俄羅斯特種部隊士兵奧列格-波拉托夫（Oleg Poulatov）和烏克蘭人列昂尼德-哈爾琴科（Leonid Khartchenko），在將導彈運到發射場方面發揮了更直接的作用。

荷蘭檢察官說，據稱被告辯稱安排運來的導彈是為了打擊烏克蘭的飛機。

法新社說，但根據荷蘭法律，他們是否是誤擊了馬航MH17航班 "並不重要"，事實是他們謀殺了馬航MH17航班上的所有的人。

領刑判決的時間尚沒有消息。