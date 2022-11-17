德國對華戰略新焦點：限制中國在西巴爾幹地區的影響力

德國對華戰略

德國明鏡周刊（Der Spiegel）獨家取得德國政府的中國戰略文件，據中央社今天17日報道，在這份最新的對華戰略草案，德國政府聚焦在限制中國在西巴爾幹地區的影響力。

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中央社說，據明鏡周刊周三16日披露的德國外交部未來對華戰略草案顯示，焦點將特別著重在中國在西巴爾幹諸國的角色。

報導引述草案指出，在西巴爾幹地區，中國“某些情況下明顯擴大其影響力”，例如“債務融資基礎設施計畫”和電信基礎設施的發展。

德國和歐洲聯盟將不得不採取若干措施來抵制北京當局這一步。

草案也指出：“我們將加強與西巴爾幹諸國的合作，並推動它們入歐進程。”

根據這份長達59頁的秘密文件，西巴爾幹各國將成為所謂的“全球門戶”（Global Gateway）計畫重點。這項計畫是歐盟為抗衡中國發起的一帶一路投資倡議，預計至2027年投入3000億歐元協助發展中國家興建基礎建設。

德國總理朔爾茨一再表示要讓擴大歐盟的進程重回正軌，也表明要將西巴爾幹各國的未來作為德國政府外交政策的優先要務。

報道援引朔爾茨說：“這個地區的穩定和繁榮，無法與整個歐洲的穩定和繁榮脫離開來。” 與此同時，德國外交部在北京對俄羅斯的政策上，採取極為批判的立場。

據該文件表示，今年2月的俄中聲明“所基於的立場，不符合《聯合國憲章》有關所有國家主權平等的原則”。

草案同時提到，德國和歐盟與中國未來的合作，取決於北京當局如何塑造與俄羅斯的關係。文件還指出，中國和俄羅斯的愈走愈近，還說在對烏克蘭的戰爭中，中國“實際上”站在俄羅斯那一邊。