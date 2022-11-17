荷蘭法院裁定馬航MH17航班是被俄羅斯製造的導彈擊落

荷蘭/俄羅斯/烏克蘭

荷蘭海牙法院主審法官斯廷豪斯(Hendrik Steenhuis)11月17日在聽證會上宣布2014年被擊落的波音客機的刑事案件判決書時表示，馬航MH17航班是被一枚從烏克蘭東部地區發射的俄羅斯製造的“山毛櫸”導彈擊落。

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主審法官斯廷豪斯宣布：“法庭認為，MH17是被一枚從五一村（Pervomaisk）附近的農場田地發射的‘山毛櫸’導彈擊落的，造成283名乘客和15名機組成員死亡”。

這一判決是在從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的馬航MH17航班在烏克蘭上空爆炸，298名乘客和機組人員全部遇難八年多之後作出的。2014年7月17日的空中爆炸和墜機事件發生在親俄叛軍和烏克蘭軍隊的衝突中。

斯廷豪斯表示，毫無疑問MH17航班是被“山毛櫸”防空導彈系統擊落的。斯廷豪斯對四名被告：俄羅斯人吉爾金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov）和烏克蘭人哈爾琴科（Leonid Kharchenko）作出了判決。三名遭到指控的俄羅斯人都是前情報人員，而被控的烏克蘭人是一名分裂主義領袖。

這四人被指控安排和運輸了涉案的“山毛櫸”防空導彈系統，但沒有親自發射該系統。所有這些人都面臨著最多為終身監禁的判決。被告人像以前所有的聽證會一樣沒有出席判決。

遇難者家屬代表說，儘管嫌疑人仍然在逃，但這一裁決將是一個重要的里程碑。上述四人被認為都身在俄羅斯，俄羅斯不會引渡他們。馬航MH17航班的受害者來自10個不同國家。超過一半是荷蘭人。案件調查由荷蘭領導，烏克蘭、馬來西亞、澳大利亞和比利時也參與其中。