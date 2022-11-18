俄羅斯狂轟濫炸不停 無意與美談判 教皇有意促俄烏和談

俄羅斯

一位被解放的赫松居民接受烏克蘭政府的援助物資 2022年11與18日

11月18日俄羅斯繼續對烏克蘭各大城發動新一波打擊，癱瘓烏克蘭電力基礎設施。烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。與此同時，天主教教宗方濟各再次表示，梵蒂岡準備調解俄烏衝突。

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烏克蘭迫使俄軍從烏南赫松巿（Kherson）撤軍後，如今卻由於俄方大規模打擊電網，被迫實施限電減輕電網負擔。烏克蘭總統澤倫斯基表示，在俄羅斯新一波狂轟濫炸後，敖德薩（Odessa）、文尼察（Vinnytsia）、蘇米（Sumy）和基輔（Kyiv）等地受創最重，烏克蘭有關單位正盡全力讓供電恢復正常。

與此同時，烏克蘭軍方消息顯示：烏東地區的頓內茨克（Donetsk）地區激戰未止，俄軍似乎更積極行動。烏軍方面在過去24小時內擊落兩枚巡弋飛彈、5枚空射飛彈和5架伊朗制“見證者-136”（Shahed-136）無人機。

此外，烏克蘭最高層級人權調查員日前公布一段影片，顯示俄羅斯軍隊在日前獲解放的赫松（Kherson）地區使用的酷刑室，包括一間一次關押25人的小房間。烏克蘭內政部長表示，俄軍上周離開當地後，調查員發現63具有遭用刑跡象的遺體。

日前曾有俄羅斯外交官員稱：不排除針對“戰略穩定”與美國舉行進一步的高層會議。18日，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）排除了舉行“蒲拜會”的可能性。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前接受意大利“新聞報”（La Stampa）訪問時則再次重申，梵蒂岡準備盡一切可能調解並結束俄、烏衝突。教宗呼籲大家不要放棄對和平的信心。教宗說：“每個人必須有致力於非軍事化的心思，從他們自己內心做起，而後化解、解除暴力。我們都必須是和平主義者。真心想要和平，而非只為了重新武裝暫時休戰。真正的和平是對話的成果。”