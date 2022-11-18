馬克龍在亞太呼喊：幫助我們致力停止侵烏戰爭 因為這也是你們的問題

法國/亞太經合峰會/烏克蘭/俄羅斯

法國總統馬克龍2022年11月18日在曼谷舉行的亞太經合峰會。

亞太經合峰會今天在泰國開幕之際，儘管朝鮮又發射導彈，烏克蘭戰爭仍然佔據峰會關注中心。第一次受邀與會的法國總統馬克龍，在曼谷呼籲亞太國家應該幫助歐洲向俄羅斯發出信息，即停止戰爭。馬克龍說，烏克蘭戰爭也是亞洲各國的問題。

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據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍今天稱，在烏克蘭的這場戰爭也是你們的問題。馬克龍馬克龍是在亞太經合峰會上作這一番表述。

馬克龍呼籲亞太國家加入反對烏克蘭戰爭的日益增長的國際共識，他強調這場戰爭也是亞洲國家的問題。

馬克龍在亞太經合峰會上還說：法國的首要任務是為烏克蘭獲得和平做出貢獻，並努力推動形成一種全球動力，對俄羅斯施加壓力。馬克龍說，"法國不僅全力支持烏克蘭，而且法國還將不止歇繼續支持烏克蘭抵抗。"

法新社說，馬克龍在亞太經合峰會上是用英語發表演講。

馬克龍說還希望 "與中國、印度、整個亞太地區、中東、非洲、拉丁美洲等不同地區的國家進行更加密切的合作，以推動一個日益增長的共識，即“這場戰爭也是你們的問題，因為侵烏戰爭造成很多不穩定危機。"

馬克龍向亞太國家說：“幫助我們向俄羅斯發出這一信息：”停止戰爭，尊重國際秩序，回到談判桌上來。”