兩名中國妓女命喪羅馬

意大利/兩名中國妓女遇害

意大利警方周六逮捕了一名51歲的羅馬當地男子，他涉嫌在首都的一個高檔地區謀殺了兩名據稱是中國妓女和一名哥倫比亞變性性工作者。消息還沒有更多的關於這兩名遇害中國妓女的信息。

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據法新社今天引述Il Corriere della Sera日報消息，警方能夠從閉路電視監控錄像中確認嫌犯Giandavide De Pau的身份，他是一個已經因販毒和性侵犯被起訴的暴力分子。

該嫌疑人屬於以米歇爾-塞內塞為首的黑手黨家族，塞內塞目前正在獄中服無期徒刑。嫌犯是他最親密的夥伴之一，充當他的私人司機和打雜。2008年和2011年，嫌疑人還曾在一家精神病院待過一段時間。

據Il Corriere della Sera報道，Giandavide De Pau被認為不是代表塞內塞家族行事，而是自己主動作案，而且可能受到毒品的影響，他在一個家庭成員的家中被警察發現拘捕。據信，在周四發現三名受害者被用刀殺死後，警方發起了追捕行動，Giandavide De Pau在親戚家避難。

幾家報紙警告說，意大利首都可能出現 "連環殺手"。

據消息，兩名中國女性的屍體於深夜在羅馬最高檔的Prati區的一棟建築里被發現。一小時後，這名南美婦女的屍體在同一地區的另一個公寓里被發現。

被殺害的兩名中國女性其中一名約40歲，頭部和腹部有傷。樓里的一位居民告訴記者，"每個人都知道這裡有一個臭名昭著的套房，每到凌晨兩、三點鐘，就有人來尋芳。"

法新社說，而變性受害者是一名65歲的哥倫比亞婦女，她的屍體是由朋友發現的。