機密文件：德國計畫收緊規範高度依賴中國的企業

德國/中國

路透社看到的一份機密文件草案稱，德國外交部計畫收緊對與中國有深度敞口的公司的規定，要求它們披露更多信息，並可能對地緣政治風險進行壓力測試。

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據路透社今天報道，德國計畫收緊對高度依賴中國的企業的規定。

據一份機密文件草案擬議的措施是總理朔爾茨政府正在制定的針對中國的新商業戰略的一部分，該政府正在尋求減少對中國的依賴。“目標是通過市場經濟工具改變對德國公司的激勵結構，增加吸引競爭力，從而降低出口依賴性。” 據悉該文件特別提到了化工和汽車行業。

該草案由綠黨的貝爾伯克 Annalena Baerbock 領導的外交部起草，但仍有待其他部委同意。預計明年初將對中國戰略做出最終決定。

深厚的貿易聯繫將中國和歐洲最大的經濟體德國聯繫在一起，中國的快速擴張以及對德國汽車和機械的需求在過去二十年推動了自身的增長。2016年中國成為德國最大的單一貿易夥伴。然而，自 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這種關係受到了密切關注，這導致德國與莫斯科長達 10 年的能源關係結束，並導致許多公司被迫放棄了在俄羅斯業務。

該文件說，“我們絕不能再犯這樣的錯誤。這是政客和企業的責任。”

據路透社說，這份長達 65 頁的文件概述了一些步驟，其中一些已經被報道過，其中包括收緊對在中國活躍的公司的規則，以確保考慮到地緣政治風險。

該文件稱：“我們的目標是要求在中國有特殊風險的公司根據現有的文件要求，具體說明和總結與中國相關的發展和數據。”“在此基礎上，我們將評估受影響的公司是否應該定期進行壓力測試，以便及早發現中國特有的風險並採取糾正措施。”

該文件稱，投資擔保將面臨更嚴格的審查，以考慮到地緣環境影響、工作和社會標準，並避免供應鏈中的強迫勞動。它補充說，為避免集群風險，每個國家每個公司的投資擔保應限制在 30 億歐元。該文件稱，政府還計畫收緊出口信貸擔保，以避免不必要的技術轉讓，尤其是敏感的軍民兩用技術以及可用於監視和鎮壓的技術。

路透社說，由社會民主黨朔爾茨領導的聯盟中的綠黨大力推動的新戰略，標誌着背離前保守派總理安格拉默克爾領導下的德國政策。