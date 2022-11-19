歐盟強烈譴責朝鮮試射洲際彈道導彈的魯莽行徑

洲際彈道導彈

歐洲聯盟19日表示，朝鮮最近一次試射洲際彈道導彈的舉措相當“危險且魯莽”，並稱平壤的軍武計畫威脅全世界。

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據朝鮮中央通信社（KCNA）19日的報道，18日試射的是朝鮮“新型洲際彈道導彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）”。日本當局表示，這枚導彈落入北海道渡島大島西方約200公里處，推定為日本專屬經濟區（EEZ）。

朝鮮中央通信社還報導，金正恩譴責所謂的“侵略性戰爭演習”，如果美國持續對朝鮮施加威脅，朝鮮“將毅然決然地以核制核，以正面對抗回應正面對抗”。“火星-17型”被分析家稱為“怪物飛彈”，是金正恩最強大的武器之一。

法新社報導，歐盟19日發布聲明表示，“歐盟強烈譴責朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）於11月18日發射1枚洲際彈道導彈，落入日本專屬經濟區”。“歐盟十分關切這種危險、非法且魯莽的行徑。”

歐盟表示：“平壤持續發展更具威脅性的軍備，以承載大規模殺傷性武器，這威脅到所有國家”，“歐盟敦促朝鮮立即停止這種違反聯合國安理會決議，並且加劇國際與區域緊張局勢的破壞穩定行為”。朝鮮“必須放棄所有核武，並放棄任何其他大規模破壞的武器、洲際彈道導彈計畫，以及現有的核計畫”。

歐盟還表示，“對於朝鮮日益威脅國際和平與穩定的局面，聯合國安全理事會必須以適當方式予以回應，這一點十分重要”。

聯合國安理會預計於21日針對朝鮮問題召開會議。