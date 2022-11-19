烏軍稱要核實俄軍指控虐殺俘虜的視頻

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方周六表示，烏軍正在核實俄羅斯指控的射殺俘虜的俄羅斯士兵視頻的真實性，莫斯科稱這些視頻證明基輔處決了幾名投降的俄羅斯士兵。烏克蘭軍隊指出，發布假視頻"最近愈演愈烈"。

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烏克蘭核實遭指控處決俄羅斯士兵的視頻的真實性。

法新社今天引述烏克蘭軍方周六表示，它正在核實視頻的真實性，“在發起調查之前，必須有調查的依據。首先我們正在確定這些視頻是否是假造的。”據烏克蘭軍方說，這些視頻已被 "委託給專家"，並指出假視頻的發布 "最近愈演愈烈"。

俄羅斯周五指責烏克蘭殘忍地處決了10多名放下武器的軍人，並譴責烏克蘭犯下 "戰爭罪"。俄羅斯國防部表示，沒有人能夠將蓄意和有條不紊地殺害十多名無法動彈的俄羅斯士兵（......），直接擊中頭部的行為說成是 "悲慘的例外"。

在第一段用手機拍攝的視頻中，人們看到一群身穿軍裝的人從一棟房子的院子里出來，一個接一個地舉起雙手，臉朝下躺在地上，聽從戴着黃袖章的士兵的命令，用槍指着他們。當最後一個黑影出現在左邊時，隨着一陣槍聲響起，視頻突然中斷。

第二段視頻是從高處拍攝的，可能是用無人機拍攝的，顯示有十幾具屍體倒在血泊中。其中一具屍體似乎是頭部被擊中。

俄羅斯國防部沒有說這些圖像是何時拍攝的。

聯合國發言人在接受法新社的詢問時說：“我們知道這些視頻，並正在審查視頻。” 他強調，“應該追究那些責任人的責任。”

俄羅斯調查委員會說，它已對 "處決俄羅斯被俘士兵 "展開調查。

法新社說，莫斯科的指控是在聯合國本周發布報告後提出的，該報告指出俄烏雙方的戰俘都受到了酷刑和虐待。