英國首相蘇納克突訪基輔

烏克蘭/英國/蘇納克

烏克蘭總統澤連斯基今天宣布，英國新任首相蘇納克周六抵達基輔，進行他上任以來的首次對烏克蘭的訪問。

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據法新社今天報道說，英國新任首相蘇納克對基輔進行突然訪問。烏克蘭總統澤連斯基在Telegram上寫道："從戰爭的最初幾天開始，烏克蘭和英國一直是最強大的盟友。"澤連斯基發布了一段他與蘇納克在基輔會面的視頻。

蘇納克在烏克蘭總統府發布的一段視頻中告訴澤連斯基，"我今天在這裡說，英國將繼續支持你。" 蘇納克稱，“我們將與你們站在一起，直到烏克蘭贏得它所需要和應得到的和平與安全。”

據蘇納克還說："今天能在你們的國家與你們在一起，我感到很謙卑。" 蘇納克讚揚烏克蘭人民的勇氣是對世界的一種激勵。

蘇納克說：“我們將告訴我們的孫子你們的故事，一個驕傲的主權國家的人民如何在可怕的攻擊面前站起來，你們如何戰鬥，如何犧牲，如何勝利。”

在倫敦，首相府唐寧街10號強調，蘇納克前往基輔是為了 "確認英國對烏克蘭的支持"。

據唐寧街10號說："首相蘇納克今天在烏克蘭首次訪問基輔，會見總統澤連斯基，並確認英國將繼續支持烏克蘭。

稍後，英國首相蘇納克在推特上說，英國知道為自由而戰意味着什麼。蘇納克強調說，"我們一直和你們在一起"。