英媒曝普京在非洲藏金與現鈔總值123億鎊

俄羅斯/中非共和國

據英國媒體稱，俄軍節節敗退之際，普京在中非共和國藏了價值123億英鎊（約台幣4557億元）的黃金及現鈔曝光，這筆龐大的財富目前由支持普京的傭兵-瓦格納集團嚴密保護，稱專門給普京逃離俄羅斯時使用。

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據自由時報引述英國每日鏡報披露，俄羅斯總統普京在中非共和國藏有一筆巨額資金，總價值123億英鎊，這筆資金有現金也有黃金，消息稱，“倘若普京被迫下台，他計畫逃到那裡”。

該報稱，中非共和國的瓦格納集團是一支忠於普京的傭兵，目前正嚴密保護這筆龐大的金錢。值得注意的是，普京上周五（11日）才與中非共和國總統 Faustin Arcange Touadéra通過電話。據普京重申，俄羅斯願意為非洲國家提供農產品及化肥，2位領導人也同意強化雙邊經貿及政治活動。

報道稱，對此，俄國反對派自媒體General SVR在 Telegram頻道直言，普京與中非共和國總統通話真正目的是，驗證這位非洲領導人的忠誠度，普京暗示可能在不久的將來訪問首都班基。

該報道稱，俄媒General SVR還爆料，普京認為中非共和國是他和親人撤離俄羅斯的避難處之一。