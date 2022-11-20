促烏俄談判甚囂塵上 烏克蘭總統堅拒：今天談判意味着投降

烏克蘭/俄羅斯/和平談判

國際社會剛剛結束的幾個峰會，都提及烏克蘭與俄羅斯應該和平談判以獲得停戰，不僅羅馬天主教皇方濟各稱要斡旋和談，美國方面也敦促烏克蘭與俄羅斯談判。儘管包括法國總統馬克龍在內的促談表述，都強調只有烏克蘭自己決定談判時間與條件，任何一方都沒有明確提出談判的止限。烏克蘭方面要求俄羅斯撤軍止戰才能談及談判。否則，澤連斯基說，今天談判意味着烏克蘭投降。

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烏克蘭總統府稱今天與莫斯科談判意味着投降與屈服。烏克蘭總統府的一位重要顧問米哈伊洛-波多里亞克告訴法新社，在基輔取得一系列重大軍事勝利後，西方國家試圖推動烏克蘭與莫斯科進行談判，這是 "奇怪的"，相當於要求屈服。該官員稱，"當你在戰場上擁有主動權時，收到這樣的建議有點奇怪：好像是在說，無論如何你都無法通過軍事手段完成一切，進行談判吧。"

米哈伊洛-波多里亞克在他的總統顧問辦公室接受採訪時如上告訴法新社。他說：“這意味着正在進攻的國家，正在收復其領土的國家，必須向正在失敗的國家投降。”

據法新社，美國媒體最近報道說，一些高級官員開始鼓勵烏克蘭考慮進行會談，而總統澤連斯基迄今拒絕在俄羅斯軍隊事先撤出所有烏克蘭領土的情況下進行會談。美國最高軍事官員馬克-米利將軍11月9日說："從真正意義上講，軍事勝利可能無法通過軍事手段實現。"他認為存在 "一個談判的機會之窗"。

據烏克蘭總統顧問波多里亞克說，莫斯科沒有就這些會談向基輔提出 "任何直接建議"，而是傾向於通過中間人轉達，甚至提到停火的可能性。這種想法對基輔來說毫無意義，基輔認為這是克里姆林宮為獲得喘息機會和準備新的攻勢而採取的一種表演。該顧問稱，“俄羅斯不希望談判。” 這位顧問警告說：“羅斯正在進行一場名為'談判'的備戰活動。”

烏克蘭官員指出，俄軍將簡單地停頓進攻。但他警告說，“與此同時，俄羅斯將整修訓練士兵，尋找更多的武器， 並加固俄軍陣地。”

據波多里亞克認為，儘管俄羅斯總統普京遭受了嚴重的軍事失敗，但他仍然認為他可以摧毀烏克蘭，這是他的固執的想法，與普京談判毫無意義。

他說，西方並沒有對烏克蘭施加壓力。但他仍然遺憾地表示，“我們的盟友仍然認為有可能回到戰前的時代，那時俄羅斯是大家的一個可靠的夥伴。”

波多里亞克說，赫爾松11月的解放標誌着烏克蘭戰爭的一個根本轉折點，這是俄羅斯軍隊自2月24日開始侵略進攻以來奪取的唯一區域中心。而在勝利勢頭的鼓舞下，儘管寒冷和大雪的到來使當地局勢惡化，但烏克蘭軍隊的反攻不能停頓。

烏克蘭總統顧問說，"今天的每一個烏軍小停頓都只會增加烏克蘭遭受到損失"，而莫斯科已經連續數周炮擊該國的能源基礎設施，使數百萬家庭陷入黑暗之中。波多里亞克說，紮波羅熱（南部）和盧甘斯克（東部）地區現在是軍隊進攻的關鍵方向，但他拒絕猜測採取軍事行動奪回2014年被莫斯科吞併的克里米亞半島的可能性。

烏克蘭當局希望西方的武器供應能夠增加。獲得武器支援，在冬天做軍事進攻將是非常重要的。他列舉說："我們仍然需要150到200輛坦克，大約300輛裝甲車"，大約100個火炮系統，50到70個多管火箭發射器系統，包括極具威懾戰鬥力的美國HIMARS，烏克蘭還希望獲得"10到15個防空系統以防衛天空"

烏克蘭總統顧問還提及美國的ATACMS導彈，它們的射程為300公里，而烏克蘭目前的武器射程只有80多公里。在波多里亞克看來，這些導彈將使烏克蘭能夠 "摧毀目前無法進入的被佔領區深處的大型俄羅斯軍事倉庫"。擊毀俄軍的補給軍火庫，才是 "更接近戰爭的結束"。

法新社說，這位顧問指出，烏克蘭不需要攻擊俄羅斯境內的軍事目標。只有當我們重新控制我們的邊界，當俄羅斯知道害怕烏克蘭時，戰爭就會結束。