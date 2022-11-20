札波羅熱核電廠再遭猛烈砲擊 傳俄伊協議在俄生產武器無人機

烏克蘭

11月20日，位於烏克蘭南部一直受俄羅斯控制的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠遭到猛烈砲擊，俄烏雙方相互指責對方開火。華盛頓郵報則報道：俄羅斯和伊朗協議將在俄生產武器無人機 。

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札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠19日晚間和20日共遭到十幾次砲擊。國際原子能總署派駐電廠的團隊表示，從他們的窗戶可以見到一些爆炸，這座核電廠有一些建築、系統和設備受損。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在20日的聲明中說：“我們的團隊昨天和今天上午傳出的消息極度令人不安。這座重要核電廠的廠區發生爆炸，令人完全無法接受。無論背後是誰發動攻擊，必須立刻停手。如同我先前說過許多次：你是在玩火！”

法新社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）隨即表示，俄羅斯是電廠發生爆炸的幕後主使者，由於俄國數次砲擊，札波羅熱核電廠廠區記錄到至少12次攻擊。”烏方並指控俄方“再次...置全世界於險境”。

俄羅斯軍方則發布聲明表示，基輔“不停止挑釁行為，這些行為的目的是要在札波羅熱核電廠製造人為災難的威脅”。

俄軍說，數枚飛彈在供應札波羅熱核電廠的一個電力線路、電廠的第4和第5發電單位及“2號特殊建築”的附近爆炸。但電廠的輻射水準“維持正常”。

札波羅熱核電廠的反應爐已經關閉，但如果冷卻系統的電源被切斷，核燃料便有過熱危險。而砲擊已經數度造成供電線路被切斷。

此外，“華盛頓郵報”日前引述美國等西方安全機關報導說，俄羅斯本月初已在一場會議上與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。雙方正在迅速移交設計與重要零組件，以使製造工作可能在數個月內展開。但俄羅斯國防部並未回覆路透社的置評要求。